Devlet bankası olarak hizmet veren Halkbank, sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyasıyla özellikle emekli olan vatandaşları ön planda tutuyor. Düşük faiz oranları ile kredi vermesi nedeniyle tercih edilen bankalar arasında yer alıyor.

Son yapılan kredi kampanyasında, kendi bankamatik kartını kullanan vatandaşlar artık internet bankacılığı üzerinden 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı ve onayı alabiliyor. Bu kredi tutarını aynı gün hesaplarına yatırarak ATM üzerinden çekebiliyorlar.

Kredi Şartları:

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların kredi şartlarına uygun olmaları gerekmektedir.

Banka kredi sicilinin temiz olması önemlidir.

Banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olanlar ve sigortalı olarak çalışanlar, uzun süredir aynı iş yerinde çalışıyor olmalıdır.

Diğer bankalarda icralık veya avukatlık durumu olanlar kredi onayı alamazlar.

Emekli olan vatandaşlar emekli maaşlarını Halkbank şubelerine taşıdıktan sonra ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabilirler.

Kredi Başvurusu: Halkbank acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlamaktadır. İnternet bankacılığı üzerinden yapılan kredi başvuru formunu doldurarak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Halkbank müşterileri internet bankacılığını kullanarak kredi imkanından faydalanabilirler.

Banka şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunmak isteyenlerin kimliklerini ve gelir belgelerini yanlarında götürmeleri yeterli olacaktır. Banka şubeleri üzerinden yapılacak başvurularda değerlendirme şube yetkisi tarafından yapılacak ve başvuru sahiplerine hemen kredi onayı bilgisi verilecektir. Kredi onayı aldıktan sonra ödeme hesaplara yapılacaktır.