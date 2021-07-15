Şeyma ile Meedo’yu Acun Barıştırdı! Şeyma Subaşı’nın İfşalarını Medoo’dan Aldı

Mısırlı milyarder olan Mohammed Alsaloussi’nin arkadaşlarının da olduğu bir etkinlikte hazırladığı evlenme teklifi ile evlenme teklifi alan Şeyma Subaşı, sevgilisine “evet” demişti. Mısırlı Mohammed Alsaloussi’nin evlenme teklifine evet diyen Şeyma Subaşı, evlilik teklifinden kısa bir süre sonra hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Instagram hesabından hamile olduğunu ve bebekten dolayı evliliği bir süre ileriye ertelediklerini duyuran Şeyma Subaşı, sonrasında takipçilerini şoke eden haberi verdi. Evlilikten sonra bebek haberiyle üst üste şok eden Şeyma Subaşı, bu defa ayrılık haberi ile akılları karıştırdı. Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin ayrılmasıyla birlikte ortalık fena halde karışmıştı.

Mısırlı Meedo, Şeyma’dan ayrıldıktan sonra instragram hesabını herkese açık hale getirdi. Instagram hesabının gizliliğini açan Mohammed Alsaloussi, sosyal medya hesabından paylaşımlara başladı. Bir yandan yeni hayat, yeni ev, mutluluk diye paylaşımlarda bulunmaya devam eden Şeyma Subaşı cephesinden de açıklamalar gelmeye devam etti. Öte yandan Şeyma ile 8 aydır birlikte olan Meedo’da açıklamalarda bulundu. Şeyma ile ilgili şaşırtan açıklamalar yapan ve bu dolandırıcılık haberlerini yalanlayacağını söyleyen Meedo, Türkiye’ye bile gelecekti. Peki, dolandırıcılık ile yargılanan Meedo neden Türkiye’ye gelmekten vazgeçti? Şeyma ile Meedo neden barıştı? Meedo, Şeyma Subaşı’nın ifşalarını neden paylaşmadı? İşte, Şeyma Subaşı ve Meedo ilişkisine dair tüm gerçekler!

Şeyma Subaşı ve Meedo Neden Barıştı?

8 aydır birlikte dillere destan bir aşk yaşayan Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Meedo, aşklarını yaşadıkları şekilde bir de ayrılıkları ile gündeme geldiler. Olaylı bir ayrılık yaşayan Şeyma ve Meedo çiftinden yeni bir haber geldi. Her ne kadar ne Şeyma ne de Meedo açıklamasa da Şeyma Subaşı’nın hikayelerinden ve Meedo’nun hikayelerinden ikilinin barıştığını görüyoruz. Üstelik Şeyma ve Meedo’nun arkadaşlarının attıkları storylerde Meedo ve Şeyma’nın yan yana olduğunu da açık açık görüyoruz. Şeyma Subaşı Instagram’a attığı hikayelerde her ne kadar Meedo’nun üzerine gif koysa da, arkadaşlarının paylaşımları Şeyma ve Meedo’yu ele verdi. Bir de üstüne Şeyma Seubaşı’nın bikini ile dans ettiği videosunda parmağında taktığı yüzünü görenler, ikilinin barıştığını anladı. Meedo’nun evlenme teklifi ettiği yüzünü geri parmağına takan Şeyma Subaşı ve Meedo resmen barıştı. Şeyma ve Meedo’nun olaylı ayrılığından sonra ikilinin neden barıştığı da merak konusu oldu. Ülkenin gündemine oturan Şeyma ve Meedo aşkı ne oldu da yeniden devam ediyor? Şeyma’ya harcadığı ve Şeyma ile yaptığı masrafların faturaları elinde olan Meedo neden Şeyma’yı ifşalamaktan vazgeçti? Meedo neden Türkiye’ye gelmekten vazgeçti?

Şeyma ve Meedo’yu Acun Birleştirdi! Meedo Şeyma’nın İfşalarını Neden Paylaşmadı?

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Mısırlı milyarder Meedo 8 aydır birlikte aşk yaşıyorlardı. Geçtiğimiz günlerde Meedo’nun dolandırıcı çıkması ve Şeyma’yı aldatmasıyla gündeme gelen çift, barıştığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Normal şartlarda Meedo, bugün İstanbul’a gelecekti. İstanbul’a gelmeyi planlayan Meedo, hakkında çıkan dolandırıcı iddialarına kanıtlarla yanıt verecekti. Meedo, Türkiye’ye gelirken Şeyma’ya yaptığı tüm harcamaların kanıtlarını da yanında faturalarıyla birlikte getirecekti. Pek çok basın mensubu ve gazeteci ile röportaj için sözleşen ve bugün İstanbul’a gelmesi beklenen Meedo, bugün sevgilisi Şeyma Subaşı ile birlikte arkadaşlarıyla bir teknedeydi. Meedo elinde kanıtlarla Türkiye’ye gelecekken ne oldu da barıştılar merak edildi. Şeyma Subaşı’nın ifşalarının çıkmaması için eski eşi Acun Ilıcalı’nın devreye girdiği ortaya atılan iddialar arasında. Kızı Melisa’nın da daha fazla etkilenmemesi ve kendi adının da karışmaması adına Acun’un Meedo ile Şeyma’yı barıştırdığı söylendi.