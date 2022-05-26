Ev Sahibi Olmak İsteyenlerin Dikkatine! 0.89 İle 0.99 Faizli Konut Kredisinin Koşulları Netleşti! Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konut sahibi olmayan yurttaşların, konut finansman paketlerinden yararlanmaları maksadı doğrultusunda kullandırım esaslarının açıklandığı bildirildi. Buna göre 0.89 ile 0.99 faizli konut kredisinin koşulları netlik kazandı. Detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamaya göre konut finansman projesinin ayrıntılarına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakanlık, konut finansmanı projesine yönelik yapmış olduğu paylaşımda ayrıntılara geri verdi. İşte karşınızda düşük faiz oranı ile konut kredisi kullanım koşulları ve bakanlık tarafından yapılan açıklamanın tamamı...

Konut Finansman Projesi Detayları Neler?

Konut finansman paketleri ile vatandaşları konut piyasasında meydana gelen dalgalanmalardan korumak ve ilk konutunu alacak vatandaşların çok uygun maliyetler ile konuta erişimlerini sağlamak amacıyla çalışılıyor. Buna göre konut sahibi olmayan vatandaşlarla alakalı paketlerden yararlanmaları amacı ile kullandırım esasları açıklandı.

İlk Evim Konut Finansman Paketi Kullandırım Koşulları Neler?

· İlk Evim Konut Finansman desteği 2 milyon TL değerine kadar olan 1. el konutlara verilecek olup böylece konut değeri bankaların ekspertiz raporu ile tespit edilecek,

· Kredi desteği, kamu bankaları tarafından vatandaşlara ilk konut alımı çalışmalarında desteklemek amacıyla verilecek,

· Krediye müracaat işlemlerinin yapıldığı tarih itibariyle başvuru sahibinin tamamı, kendi adına veya eşi yahut aynı adreste ikamet eden çocuklarına ait bir konutun bulunmaması gerekir,

· Başvuru sahiplerinin üzerinde hisseli taşınmaz kaydı olabilir fakat aynı aile içerisinde bir konutun hisseli olarak tamamı bulunamaz,

· Başvuru sahiplerinin üzerinde, tapu ile ilgili kaydın yanında aynı zamanda açık konut kredisi de bulunmamalıdır.

· 6 ile 10 yıla kadar vadeli finansman destek paketinde aylık 0.99 faiz oranı uygulanacaktır