Halkbank Ocak ayı sonuna kadar 75 bin TL nakit ödemesi yapacak, bireysel müşteriler kampanyadan faydalanacak

Halkbank bugün yapmış olduğu duyuruda ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 75.000 TL kredi ödemesi vereceğini açıkladı. Yapılan açıklama sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte Kredi ödemeleri gerçekleştirilerek hemen aynı gün içinde işlemler yapılmaktadır. Halkbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde Kredi sonucu verilecek ve onaylanan krediler hesaplarına 24 ay vadeli olarak yatırılacak.

Halkbank emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere belirli şartlar dahilinde ödemeleri gerçekleştireceğini açıkladı. Halkbank kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşları belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilecek ve onaylanan krediler Halkbank emekli maaşı hesabı olan kişilerin de düşük faiz oranları ile birlikte hesaplarına yatırılacaktır.

Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması durumunda işlemlerini gerçekleştirebilir sigortalı olarak çalışıyorlar ise sigortalılık süresinin en az son iş yerinde 6 aylık olması gerekmektedir.

Halkbank hesabı olan vatandaşlara Ocak ayı sonuna kadar Halkbank mobil uygulaması üzerinden de 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi ödemesi gerçekleştirecek. Halkbank müşterisi olan kişiler Bu ödemeleri hızlı bir şekilde alabilecek ve onaylanan krediler hesaplarına yatırılarak kullandırılacaktır. Halkbank kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar kredi ödemeleri gerçekleştirilmektedir. 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde gelir belgesiz masrafsız kefilsiz işlem yapılırken 50.000 TL üzerindeki kredilerde banka gelir belgesi isteyebilir.