Kendi İşimin Patronu Olmak İstiyorum Diyenler Neredesiniz? Bu Banka, 0 Faiz İle 100 Bin TL Veriyor! Kadınların ekonomide daha çok rol alabilmesini ve aynı zamanda kadın işsizlik oranını düşürülmesini hedefleyen çeşitli destekler, Halkbank aracılığı ile sunulmaya devam ediyor.

Halkbank Kadın Girişimci Kredisi Kampanyası Detayları Neler?

İşini daha yeni kuracak olan kadın girişimciler açılsın daha en fazla 100.000 TL olmak üzere destek kredisi verilecek nokta işini kurmuş ve böylece kuruluştan başvuru tarihine kadar 6 ay geçmemiş olan kadın girişimcilere 150.000 TL tutarında destek ödemesi yapılacak. Aylık eşit taksitler şeklinde geri ödeme işlemleri gerçekleştirilecek olan bu destekler ile ilk 6 ayı geri ödemesiz olmak üzere toplamda 36 aylık vade seçeneği sunulmaktadır.

Bunlara ilave bir şekilde kredinin geri ödemesi tamamlanıncaya kadar yapılan havale ile EFT işlemlerinden ücret alınmıyor. Bunları ek bir şekilde 5000 TL limitli Paraf üreten kadın kredisi kartı ürünü verilmektedir.

KOSGEB KOBİ Finansman Kredisi Kampanyası Detayları Neler?