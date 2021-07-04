Halkbank İhtiyaç, Konut, Taşıt Kredilerini Duyurdu! Yüksek Limitli Krediler Verilecek, Uygun Faizlerle Onay

Halkbank, ülkemizin en köklü bankalarından birisidir. Uzun yıllardır hizmet veren bu banka, müşterilerin de ilk tercih ettikleri bankalardan birisi olmuştur. Özellikle emekli ve öğrenci olan kişiler, hesap açmak istedikleri zaman bu bankayı tercih ederler. Talep bu kadar çok olduğu için Halkbank’da kredi verme konusunda epeyce bir kampanya yapmaktadır. Banka tüm müşterilerine özel kredi kampanyaları yapar. Emeklilere, çalışanlara, çiftçilere, ev alacaklara, ipotek verecekler, iş kuracaklara çeşitli krediler vermektedirler. Sizlerde eğer bir kredi ihtiyacınız varsa ve bu krediyi uygun faizlerle kullanmak istiyorsanız Halkbank kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başladı

Bankanın en çok tercih edilen kampanyası ihtiyaç kredisidir. 100.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli olarak verilen bu kredide tüm ihtiyaçlarınız için kredi kullanmanız mümkündür. Halkbank şubelerine giderek hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka çalışan kişilerde en az 6 aylık sigortasının yatmış olmasını isteyecektir. Kredi başvurusu için ayrıca, emekli olan kişilerde işlem yapabilirler. Özellikle kredi notu düşük olan emekliler, maaşlarını Halkbankası’na taşırsa hemen kredi kullanacaklardır. Bu şekilde tüm ihtiyaçlarınızı anında giderebilirsiniz.

Halkbank, 100.000 TL üzerinde ihtiyaç kredisi almak isteyenlere de ipotekli olarak yardımcı olacaktır. Bankaya vereceğiniz bir taşınmaz ipotekle kredi limitlerinizi arttırabilirsiniz. Halkbank 100.000 TL ipotekli kredi başvurusu yaptığınız zaman, bankaya verdiğiniz mülkün ekspertiz değerinin yüzde 50 ile 80 arasında bir kredi kullanımı yapacaksınız. İpotekli ihtiyaç kredilerinde banka 48 ay vade ile işlem yapmaktadır.

Halkbank Taşıt Kredisi Kampanyası

Banka 60 ay vadeye kadar sıfır ve ikinci el araç alımları için kredi vermektedir. Bankadan maaş alan müşterilere daha uygun faizlerle kredi veren Halkbank ikinci el araçlarda 5 yaşına kadar işlem yapmaktadır. Sizlerde eğer bu bankadan taşıt kredisi alacaksanız, en yakın Halkbank şubesine giderek evraklarınız ile başvuru yapabilirsiniz. 120.000 TL’ye kadar olan araçlarda aracın değerinin yüzde 70’ine kadar, 120.000 TL üzerindeki araçlar için bu paradan sonra değerlendirmeye yüzde 50’si kadar kredi kullanacaksınız.

Halkbank Konut Kredisi Kampanyası

Devlet destekli olarak 1 yıl ertelemeli konut kredisi almak istiyorsanız Halkbank şubelerine gidebilirsiniz. Banka alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde 90’ına kadar sizlere kredi imkanı vermektedir. Onaylanan kredinizi hemen kullanabilmek için banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Halkbank konut kredisinde 180 ay vadeye kadar sizlere yardımcı olacaktır. Evraklarınız ile başvurunuzu banka şubesinden yapabilirsiniz. Sıfır ev alımlarınızda yüzde 0.64 faiz oranı, ikinci el ev alımlarınızda ise yüzde 0.74 faiz oranı ile kredi kullanmanız mümkündür. Diğer kampanyalar ve krediler hakkında bilgileri en yakın banka şubesinden öğrenebilirsiniz.