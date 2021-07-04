Papa Francis Hastaneye Kaldırıldı

Papa Francis, kolon problemini tedavi etmek için planlı ameliyat için Roma'da hastaneye kaldırıldı. 84 yaşındaki papanın hastaneye kaldırılması haberi Aziz Petrus Meydanı'ndaki geleneksel Pazar Angelus duasına katılmasından sadece saatler sonra geldi.

Vatikan yaptığı açıklamada, papanın kalın bağırsağın bir parçası olan kolonun "semptomatik divertiküler darlığı" için tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Vatikan sözcüsü Matteo Bruni, ameliyatın Gemelli Üniversite Hastanesi'nde gerçekleşmesinden sonra daha fazla bilgi verileceğini söyledi. Holy See basın bürosundan yapılan açıklamada, "Bu öğleden sonra Kutsal Papa Francis, semptomatik stenotik divertikülit için planlanmış bir cerrahi müdahale için Roma'daki Gemelli hastanesine gitti. Ameliyatı profesör Sergio Alfieri yapacak. Ameliyatın sonunda bir sağlık bülteni yayınlanacak."

Pazar günü erken saatlerde Papa, Aziz Petrus Meydanı'nda haftalık Angelus duası ve kutsaması için toplanan insanlara hitap ederken sakin görünüyordu. Eylül ayında Slovakya'yı ziyaret edeceğini açıklayan Kalabalıktan tezahüratlar yükselince mutlu bir şekilde gülümsedi.

Her zamanki gibi herkese “iyi Pazarlar” dileyerek selamını kapattı. "Ve lütfen benim için dua etmeyi unutma," dedi.

Divertikülit, insanların kolon duvarlarında küçük keseler geliştirdiğinde ortaya çıkan bir iltihaptır. Keselere veya keselere divertikül denir. Divertiküler hastalık, kalın bağırsağın duvarındaki şişkinlikleri içeren bir durumdur. Bu, kolonun daralmasına neden olabilir. Genellikle semptomsuzdur, ancak rahatsızlığa ve bazen kanamaya neden olabilir. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre ABD'deki yetişkinlerin yarısından fazlasını etkileyen yaygın bir durumdur ve insanlar yaşlandıkça daha sık görülür.

Papa Francis, 2013 yılında seçilmesinden bu yana ilk kez hastaneye kaldırıldı. Papa Francis en son 2019 yılında katarakt nedeniyle ameliyat olmuştu. Bu yılın başlarında, 84 yaşındaki Papa, 2020'nin sonunda kendisini vuran siyatik ağrısının tekrar etmesi nedeniyle birçok halka açık etkinliği kaçırmak zorunda kaldı. Francis birkaç yıldır bu acı verici durumdan acı çekiyor.

Genel olarak sağlıklı olan Papa, 2020'nin başında soğuk algınlığı nedeniyle bazı halk kitlelerini iptal etti. Kişisel doktoru Ocak ayında koronavirüsten öldükten sonra Papa Francis, dahiliyeci Roberto Bernabei'yi doktoru olarak atadı. Bernabei, yaşlanma konusunda uzman ve Roma'daki Sacred Heart Katolik Üniversitesi'nde Geriatride Uzmanlık Okulu'nun direktörüdür.