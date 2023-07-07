Kamu bankası olarak hizmet veren Halkbank, sunduğu yeni kampanya ile birlikte vatandaşlara müjdeli bir haber veriyor. Bu kampanya kapsamında, Halkbank ATM kartınız üzerinden 20.000 TL'ye kadar kredi ödemesi alma imkanı sunulmaktadır. Halkbank, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurduğu kampanyada, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan tüm müşterilere 3 ay ertelemeli kredi ödemeleri yapıldığını belirtmektedir.

Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşterilere uygun faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadır. Bu kampanyalar kapsamında düşük faiz oranlarıyla verilecek ihtiyaç kredilerinden faydalanabilirsiniz.

Halkbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank kredi başvurusu yapmak isteyen bireysel müşterilerin kredi puanlarının 1200 üzerinde olması ve son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan müşteriler başvurularını gerçekleştirebilir ve kredi işlemlerini tamamlayabilirler.

Emekli maaşı alan vatandaşlar için ise Halkbank, "Emekli Kredisi" adı altında özel bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanya kapsamında emekli müşterilere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemesi yapılmaktadır. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşterilere 5 dakika içinde başvuru sonucunu bildireceğini duyurmuştur.

Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasından faydalanmak isteyen müşterilerin emekli maaş hesapları üzerinden başvuruda bulunabileceklerini belirtmektedir. Düşük faiz oranlarıyla kredi kullanmak isteyen müşteriler, aynı gün içinde Halkbank'tan 20.000 TL tutarında ve 36 ay vadeli kredi alabilirler.