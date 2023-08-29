Konut kredilerinde önemli bir dönüşüm yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için borçlanma limitlerini kısıtlayan yeni bir düzenleme getirmiştir. Bu, bireylerin artık istedikleri tutarda kredi alma özgürlüğüne sahip olamayacakları anlamına gelmektedir. Ayrıca, özellikle daha önce ev sahibi olan kişiler için kredi almak daha zor hale gelmiştir. Sonuç olarak, yakın gelecekte faiz oranlarının yükselmesi beklenmektedir. Bu yüzden hızlı hareket edilmemesi durumunda konut kredisi alınamaması veya fahiş maliyetlerle karşılaşılması söz konusu olabilir.

Konut kredisi kullanarak ev sahibi olmak isteyenler, faiz oranları yükselmeden kredi almak için sabırsızlanıyor. Bu doğrultuda Halkbank, geçtiğimiz günlerde 900.000 TL'ye kadar konut kredisi sunan cazip bir kampanya başlattı.

HALKBANK’TAN EV ALDIRAN FIRSAT

Halkbank, konut kredisi kampanyası ile müşterilerine konut finansmanı çözümleri sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında müşteriler 120 aya varan vadelerle konut kredisi kullanma imkânına sahip oluyor. Kredi tutarının 10 yıllık bir döneme yayılmasıyla aylık taksitler daha uygun hale gelmektedir. Ancak bu seçeneğin daha yüksek faiz maliyetlerine yol açabileceğini belirtelim.

Uzatılmış geri ödeme süresine ek olarak, Halkbank müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için esnek ödeme seçenekleri sunmaktadır. Her müşteri kendi bütçe gereksinimlerine uygun bir ödeme planı seçme özgürlüğüne sahiptir. Bu seçenekler arasında aylık eşit taksitler, üç aylık eşit taksitler, artan taksitler, azalan taksitler ve hatta ücretsiz ödeme yapma imkanı bulunmaktadır. Müşteri seçimini yaptıktan sonra, buna uygun bir ödeme planı hazırlanır.

HALKBAKN’IN 900 BİN LİRA EV KREDİSİ İÇİN ÖDEME TABLOSU

Edinilen bilgilere göre, Halkbank'tan konut kredisi başvurusunda bulunan müşterilerin kredi hesaplamaları aylık yüzde 2,6 faiz oranı üzerinden yapılıyor. Biz şimdi haberimizdeki 120 ay vade ve 900.000 TL’lik konut kredisine bakalım. Bu tutar için aylık kredi taksiti 24 bin 527,10 TL oluyor. Vade süresi azaldıkça bu oran da düşecektir.