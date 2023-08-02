Ağustos ayında emeklilere yönelik pek çok bankanın açıkladığı promosyon teklifleri, emeklilerin ek gelir elde etmelerine olanak sağlayacak bir fırsat sunuyor. Bankaların promosyon teklifleri, maaş miktarına ve müşterinin 3 yıllık taahhüt vermesine göre değişiklik gösteriyor. Bu sayede emekliler, gelirlerine ek katkı sağlayarak daha rahat bir geçim sürdürebilecekler.

Halkbank, Garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, ING Bank, Yapı Kredi ve Finansbank gibi pek çok banka, ağustos ayında emekli müşterilerine özel promosyon teklifleri sunuyorlar. Bankaların bu teklifleri, emekli vatandaşların maaş tutarına ve taahhüt süresine göre değişiklik gösteriyor. Bankaların sunduğu promosyon teklifleri, gelir belgesi veya kefil talebi olmadan emeklilere ek gelir imkanı sağlamaktadır.

Örneğin, Halkbank, 3 yıllık taahhüt veren emeklilere 3000 TL, 3500 TL, 4500 TL ve 10.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. Vakıf Bankası ise 3 yıllık taahhüt veren müşterilere en az 3000 TL, 3500 TL, 4.500 TL ve 5.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Ziraat Bankası da benzer şekilde 3 yıllık taahhüt veren müşterilere 3.000 TL, 3.500 TL, 4.500 TL ve 5000 TL tutarında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

Özel bankalardan da emeklilere yönelik cazip promosyon teklifleri gelmektedir. Akbank, müşterilerine 3 yıllık taahhütleri karşılığında 7000 TL'ye kadar promosyon dağıtmaktadır. Garanti Bankası, 7500 TL'ye kadar promosyon desteği ve 1000 TL bonus fırsatı sunmaktadır. Deniz Bank ise 3 yıl bankada kalan vatandaşlara 5.000 TL'ye kadar promosyon teklifinde bulunmaktadır. ING Bank da 3500 TL'ye kadar maaş alanlara 5100 TL, 7500 TL'ye kadar maaş alanlara 5.950 TL, 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 7650 TL, 10.000 TL ve üzeri maaş alanlara 8.500 TL nakit promosyon ödemesi sağlamaktadır.

Bu kampanyalardan faydalanmak için emeklilerin, bankanın talep ettiği şartları yerine getirmeleri ve 3 yıl süreyle bankada kalma taahhüdü vermeleri gerekmektedir. Başvuruların hızlı ve kolay bir şekilde yapılabileceği bu kampanyalar sayesinde emekliler, nakit paralarını kısa sürede hesaplarına yatırabilirler.