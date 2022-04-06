Halkbank emekliye nakit dağıtacak! Tek şart belirledi, 200.000 TL İçin sorun olmayacak. Halkbank, emekli olan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 200.000 TL ye kadar hızlı bir şekilde nakit onaya sunacak. Halkbank, emekli olan vatandaşlar için başlattığı kampanyada özellikle 24 ay vadeye kadar işlem sunacak. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Halkbank üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek hızlı bir şekilde onay alabileceksiniz. Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurusu olarak başlatılacak olan bu kampanyadan kredi kullanacak olan vatandaşların emekli maaş olması ve emekli maaşını bu bankadan alması gerekmektedir.

Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden de yapılan kampanya duyurusu ile birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 50.000 TL'ye kadar kredilerde 36 ay vadeli kredi kullandırılacak ve ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapılacak. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, Halkbank'ı tercih edilir.

Halkbank, emekli olan vatandaşlar için nakit kredi başvurusu nasıl yapılacak?

200.000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredisinde, Halkbank, sadece emekli olan vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. Halkbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa, 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak için 50000 TL, başvuruda bulunabiliyor. 50000 TL üzerindeki tüm kredilerde banka 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturmaktadır.

Halkbank Emekli Kredisi kampanyasına katılacak olan emeklinin bu bankadan maaş alması durumunda herhangi bir Halkbank şubesine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz olarak düşük faizli Emekli Kredisi kullanabilir. Halkbank, emekli kredisi vermiş olduğu, müşterinin diğer bankadaki olan borçlarını da kapatarak diğer bankadaki olan tüm borçlarını tek bir bankaya taşıma özelliğini olan kredi kampanyasını sunacaktır. Güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayarak bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Halkbank, resmi internet sitesine girerek, kampanya detayları hakkında bilgi alabilir, güncel faiz oranlarını, buradan öğrenebilirsiniz.