Gece resmi gazeteden geçti! 5000 TL Nakit için kollar sıvandı! 18 yaşından büyük herkes faydalanacak. 18 yaşından büyük olan herkese kamu bankaları 5000 TL ödeme yapacak. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada başta Ziraat Bankası olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank tarafından da 5000 TL ödeme yapılacak. Verilecek olan 5000 TL nakit ödemeleri devlet destekli olarak verilecek ve kişilerin bu bankalardan maaş almaları durumunda hızlı birşekilde hesaplarına yatacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından da 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanları da bulunmaktadır.

5000 TL ödemeleri, eğer ihtiyaç kredisi kullanmak istemiyorsanız, kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak da kendi maaş hesabınız üzerinden artı para olarak kullanabilir ve geri ödemesini 12 ay vadeye kadar yapabilirsiniz. sigortalı olarak çalışan kişiler ile birlikte emekli olan ve devlet memuru olan vatandaşların katılabileceği bu kampanyada bireysel işlem yapılmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL nakit kullanmak isteyen vatandaşlar kendi banka hesapları üzerinden almış oldukları şifre ile birlikte internet bankacılığına giriş yapabilir veya Ziraat Bankası, mobil uygulamasını cep telefonuna veya tabletine indirdikten sonra buradan giriş yaparak başvuruda bulunabilir. Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden yapmış olduğunuz başvuru sonrasında hızlı bir şekilde sonuç alacak ve sonucunuza göre, hemen hesabınıza para yatıracaksınız. Ziraat Bankası şubelerinden ve Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden de yapacağınız işlemlerde 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de 5000 TL ödeme verilecek

Devlet destekli olarak verilecek bu, Nakit kampanyasında 5000 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar, sadece Ziraat Bankası üzerinden değil, Halkbank ve Vakıfbank Bankası üzerinden de işlem yaparak nakit kullanabilecek. Banka şubeleri ve bankanın internet sitesi üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi mobil uygulama ve internet bankacılığını kullanarak da 7 gün 24 saat ihtiyaç kredisi başvurusu için hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz.