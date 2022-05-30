Halkbank, Emekliye Haziran Ayı Kampanyası Başlattı: 5000 TL Üzerinde Ödeme Veriyor

Emekli olan vatandaşlar yapmış oldukları araştırmalar ile birlikte hangi bankalardan daha çabuk bir şekilde Kredi alacağını öğrenebiliyor. Ekonomik sıkıntı yaşayan emekliler için yapılan yeni kampanyada Haziran ayı içerisinde 1.54 faiz oranları ile Halkbank kişilere Kredi imkanı sağlayacak. Emekli olan vatandaşlar ile birlikte sigortalı olarak çalışan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek onay alabileceği Bu kampanyada ön plana yeni emekliler çıkıyor.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvuruları ile birlikte sizlerde 1.54 faiz oranları ile birlikte Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak ve onay almanız durumunda da aynı gün içinde Kredi kullanmış olacaksınız.

Halkbank resmi internet sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuru sonrasında 1 Haziran itibariyle başlayacak olan bu kampanyaya katılacak olan emeklilerin banka kredi puanı sorgulaması sonrasında 5.000 TL ve üzerinde kredi imkanı'ndan yararlanılır.

Halkbank emekli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden emekli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak isteyen vatandaşlar hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa Bu bankanın şartlarına uygun olması ile birlikte 36 ay vadeli kredilerini hemen aynı gün içinde kullanabiliyor.

Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler emekli maaşına bu bankaya taşıdıktan sonra diğer bankadaki olan güncel kredi kartı ve güncel ihtiyaç kredisi borçlanan da tek bir yerde toplamak için kredi almak istiyorsa borç transferi kredisi ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilir. En yakın banka şubesinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden İstediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.