Emekliyi düşünen banka! Kendi bankasından maaş alanlara yüksek limitli ihtiyaç kredisi verecek. Emekli olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kendi maaş hesapları üzerinden yüksek limitli krediler alabiliyor. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanacak olan vatandaşların hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredilerin alabilmeleri için bazı şartları uygun müşteri olması gerekiyor. Devlet bankası olan Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler emekli maaşına bu bankaya taşıyarak maaşını 22 katına kadar kredi kullanma imkanından faydalanır.

Emekliye Kredi vakıfbank'ta verilecek...

Emekli olan kişiler Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa bankadan maaş alması gerekiyor. Emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. İlk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak alacağınız bu kredilerde 36 ay vadeli krediler için 50.000 TL limit belirlendi. İhtiyaç kredisi başvurunuzu 50.000 TL üzerinde yapmak istiyorsanız banka sizlere 24 ay vadeli olarak Kredi imkanı sağlayacaktır.

Emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmenize de gerek kalmayacak. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu için Vakıfbank mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu hemen öğrenebilmektedir. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek kredi kullanmak istiyorsanız düşük faiz oranları ve masrafsız bir şekilde internet bankacılığı şifreniz ile birlikte giriş yaparak Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden işlem yapabilirsiniz.

Size en yakın Vakıfbank şubesine giderek de yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmanız durumunda diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatmak istiyorsanız bu kredi için de kredi kartı ve güncel olan ihtiyaç kredisi borçlarınızı da kapatabilir ve tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz.

Vakıfbank haricinde diğer devlet bankaları üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise Ziraat Bankası veya Halkbank şubelerine giderim Kredi başvurusunda bulunabilir. Türkiye'de bulunan tüm kamu bankaları üzerinden emekli olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile Haziran ayı sonuna kadar kredi verileceği açıklandı.