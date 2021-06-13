Halkbank Emeklinin Acil İhtiyacı İçin Mini Kredi Başlattı! 5000 4000 3000 TL anında hesabınıza Yatıyor

Ülkemizin kamu bankası olan Halkbank üzerinden emekli maaşı alan müşterilere yeni biri emekli müjdesi geldi. 5000 TL'ye kadar olan ihtiyaçlarınız için banka şubelerine giderek veya banka şubelerine gitmeyerek, Mini Kredi alabileceksiniz. Halkbank tarafından emekliler için sunulan bu kredi desteklerini kullanmak istiyorsanız bankanız ile iletişime geçerek hemen işlem yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin kredi notundan ziyade, bankadan emekli maaşı alması önemlidir.

Halkbank Emeklilere Mini Kredi Kampanyası

Halkbank, emeklilerine özel olarak yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte kendi resmi internet sitesi üzerinden de bir açıklama yaptı. Maaşını Halkbank üzerinden alan veya maaşını Halkbank'a aktaran müşteriler, 5000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için 1.58 faiz oranları ile 36 ay vadeli kredi kullanabileceklerdir. Kredilerde dileyen müşteriler üçayağı ertelemede yapabilecekler. 5000 TL'ye kadar acil ihtiyacınız varsa ve emekli maaşımız Halkbank, değilse hemen bu kredi için başvuruda bulunabiliyorsunuz.

Halkbank Ne Kadar Kredi Veriyor?

Halkbank, emekli olan kişilere yüksek limitli krediler vermektedir. Mini kredi seçeneğinde ise en fazla 5000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Mini kredi, pandemi döneminde de acil para ihtiyacı olan emekliler için verilmiş bir kredi kampanyasıdır. Halkbank üzerinden almış olduğunuz 5000 TL'lik Mini Kredi kampanyasında da diğer kredilerde olduğu gibi aylık eşit taksitlerle kredinizi ödeyebilirsiniz.

Halkbank üzerinden 5000 TL'ye kadar kredi başvurusu yaptığımız zaman 36 ay vadeli olarak yapacağınız kredi ödeme tablolarında aylık 192 TL ödeme yapmış olacaksınız. 5000 TL ihtiyacı olmayan kişiler ve daha düşük limitlerde ihtiyacı olan emekliler, 4000 TL 3000 TL ve 2000 TL gibi kredilerde bu banka üzerinden kullanabiliyorlar.

Kredi Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Halkbank, emekliye özel vermiş olduğu mini kredi kampanyası için Halkbank Mobil Şube ve internet bankacılığı üzerinden ayrıca banka şubelerinden kredi başvurusu yaptırmaktadır. Resmi internet sitesine girerek buradan da Halkbank, ihtiyaç kredisi başvurunuzu yapabilirsiniz. Halkbank online kredi başvurusu yaptığınızda 5 dakika içinde krediniz hesaba yatacaktır.

