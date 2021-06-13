Rabiya Gölge intihar etti! 16 yaşında Rabiya Gölge Kocaeli AVM terasından atladı ve şu notu paylaştı

Kocaeli Gebze'de Rabiya Gölge intihar etti. 16 yaşında olduğu öğrenilen RAbiya gölge terastan atlarken el salladı ve bir not bıraktı.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde bulunan alışveriş merkezinden atlayarak intihar eden RAbiya Gölge, beton zemine düştü. Direk hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç kız tüm müdahalelere rağmen kurturılamadı.

112 acil Yardım merkezi doğrudan Gebze Fatih Devlet Hastanesi kaldırıldığı Rabiya Gölge vefat etti.

Alışveriş merkezinde elinde telefonla mesajlaşan RAbiya Gölge atlamadan önce kameraya gülümsüyerek el salladı ve intihar etti.

Rabiya Gölge vedası herkesi ağlattı!

Rabiya Gölge instagram adresinden, “Çok uzun bir hayat yaşamadım fakat çok hatam oldu. Bugün bu hataların hepsini kendimce düzeltiyorum. Şu zamana kadar bana kötülüğü dokunan pek kimse olmadı. Fakat aksine benim bir sürü insana kötülüğüm oldu. Kırdım, üzdüm, yalan söyledim, kızdırdım, hayal kırıklığına uğrattım ama yemin ederim her şey için çok üzgünüm. Umarım beni affedebilirsiniz. Çünkü ben kendimi affedemiyorum ve acınası hayatıma son veriyorum. Lütfen sağlıcakla kalın” ifadelerini yazdı.