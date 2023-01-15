Halkbank emekli maaşlarını kendi bankasından alan kişilere, Emekli promosyon 5000 TL verecek!

Devlet bankası olarak hizmet veren Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada nakit kullanacak olan kişilere uygun faizlerle kredi ödemeleri gerçekleştirmektedir. Özelliklede emekli olan vatandaşları hem kredi hemde promosyon ödemelerinde zam yaptığını açıkladı. ACİL ihtiyacı olan tüm emekliler için emekli maaşını bu bankaya taşıyarak, SGK destekli olarak 5000 TL'ye kadar ödeme verilmektedir.

Emekli maaşınızı, Halkbank şubelerinde taşımanız durumunda 10000 TL üzerinde emekli maaşı olan tüm vatandaşlara 5000 TL'ye kadar promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor. Emekli maaşınızı, Halkbank şubesine taşıdıktan sonra 3 yıl boyunca bu bankadan maaş almayı taahhüt ederseniz, nakit ödeme, sizlere diğer maaş aldığınızda verilecektir. almış olduğunuz promosyon ödemelerini Halkbank şubelerinden veya ATM'sinden çekebilirsiniz.

Halkbank, emekliye kampanya yapmaya devam edecek.

Halkbank, emekli maaş alan vatandaşlara kredi kampanyaları yapmaya devam ediyor. Halkbank, emekli maaşı alan vatandaşlara 100000 TL'ye kadar hem ihtiyaç kredisi hemde borç kapatma kredisi vereceğini açıkladı. Emekli maaşı, Halkbank üzerinde olan tüm vatandaşları destek ödemesi adı altında verilecek olan 100000 TL ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredilerinden faydalanabilmeniz için şubelere gitmeden de işlemlerinizi hızlı birşekilde gerçekleştirebilirsiniz. Emekli maaş hesapları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara, Halkbank destek kredisi ödemesi vermektedir.

Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak için şubelere gidebilir, bankanın internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir veya bankanın ATM'leri üzerinden de dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.