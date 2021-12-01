Halkbank Duyurusu Önemli, Banka Hesabı Olanlar Başvuru Yapması Gerekiyor

Halkbank yapmış olduğu kampanyalar ile son zamanlarda oldukça gündemde olan bir bankadır. Banka hesabı olan vatandaşlar eğer kredi kullanmak istiyorlarsa banka hesapları üzerinden bu hafta içinde başvuru yapmaları gerekiyor. Çünkü Halkbank yapacağı yeni kredi kampanyaları ile birlikte banka kredi faiz oranlarını yükseltecek ve düşük faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen kişiler için bir hafta daha başvuru alacak.

Halkbank kendi resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuru sonrasında Halk bank müşterisi olan vatandaşlara mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi vereceğini açıklamıştı ve bu açıklama sonrasında kredi faiz oranlarını düşürdü.

Halkbank müşterisi olan kişiler Halkbank'ın resmi internet sitesine girerek buradan internet bankacılığı şifresi oluşturabilir ve Halkbank Mobil uygulamasına girerek internet bankacılığı aracılığı ile kredi başvurusunda bulunabilir. Halkbank bu şekilde başvuru yapacak olan 18 ile 65 yaş arasındaki kişilere düşük faiz oranları ile 36 ay vadeli 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verirken ilk kredi taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapma imkanı sunmaktadır.

Halkbank üzerinden emekli olan vatandaşlar emekli kredisi haricinde ayrıca borç kapatma kredisi Emekli promosyonu ve bankanın sunmuş olduğu nakit avans kampanyalarına katılabiliyor. Halkbank emekli müşterileri de internet bankacılığını kullanarak tüm bankacılık işlemlerine 7gün 24saat yapabileceği gibi ayrıca emekli kredisi başvurusu onu da banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman yapabiliyorlar. Halkbank emekli müşterileri internet bankacılığı kullanmak istiyorsa kendi hesapları üzerinden bir internet şifresi oluşturması gerekmekte.

Halkbank'ın yapmış olduğu bu kampanyaya katılacak olan kişiler Bu hafta sonuna kadar başvuru yapması durumunda bankanın düşük faizleri ile yararlanacak. Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca en yakın banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte bu bankadan düşük faiz oranları ile kredi kullanabilecek.

Halkbank gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Ziraat Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak yüksek limitli 36 ay vadeli kredi kullanabilir ve acil ihtiyaçlarınızı alacağınız bu ihtiyaç kredileri ile giderebilirsiniz. Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankası Kendi resmi internet siteleri üzerinden sürekli olarak güncel kampanyalar yaparak vatandaşları sesleniyor.