Halkbank duyurdu! Vatandaşa nefes olacak kampanya duyuruldu

Esnafa yeni kredi destek paketi müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Binlerce esnafın merakla beklediği o haber nihayet geldi. Peki , merak edilen esnaf kredisinin detayları ve şartları nelerdir? Merak edilen sorunun yanıtı haberimizde.

Esnaf kredisi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan kabine toplantısından sonra bir açıklama gerçekleştirmişti. 60 ay vade fırsatı bulunan esnaf kredisi Halkbank tarafından gerçekleştirileceğini açıklandı. Esnaflara düşük faizli kredi fırsatı sunulması planlanan kredi destek paketinin açıklanmasından sonra esnaf kredisi faiz oranı, başvurusu ve şartları esnaflar için merak konusu oldu. Peki esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır, esnaf destek paketinde neler içeriyor?

Esnaf kredisi almak isteyen esnaflar kredilerini Halkbank üzerinden alacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf kredisi ve esnaf destek paketi konusunda bazı açıklamalar yaptı. Peki Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? Esnaf kredisi faizi ve şartları nelerdir? Kredi üst limiti ne kadar? İşte merak edilen o sorunun yanıtı siz değerli okurlarımız için haberimizde yer alıyor.

Esnaf Kredisi Şartları Nelerdir?

Geçtiğimiz hafta toplanan Kabine toplantısının ardından esnafları çok yakından ilgilendiren bir konuda karar alınmıştı. Alınan kararı Kabine toplantısının ardından açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklama yapılmıştı. Açıklamanın ardından binlerce esnaf tarafından merakla beklenen kredi detayları belli oldu. Halkbank tarafından esnaflara özel olarak sunulacak kredi destek paketinin üst limiti de belli oldu. Peki, esnaflara özel olarak sunulacak olan kredi destek paketi üst limiti ne kadar?

Kredi Üst Limiti Belli Oldu!

Halkbank tarafından esnaflara özel olarak sunulacak olan kredi destek paketinin üst limiti 500 bin TL olarak belirlenirken işyeri edindirme ve taşıt kredisi limiti 1,5 milyon TL olduğu açıklandı. Esnaf kredisi 6 ay vade ile ve % 7,5 faiz oranı ile başvuru yapıp alınabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına atıfla başlatılan yeni bir kredi paketiyle esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduklarını, esnaflar için Halkbank vasıtası ile 60 ay vadeyle ve % 7,5 faiz oranıyla yararlanabileceklerini 100 milyar Türk lirası değerinde kredi kampanyası başlattıklarını dile getirdi. Erdoğan kredi üst limitlerini 350 bin Türk lirasından 500 bin Türk lirasına, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon Türk lirasından 1,5 milyon lirasına kadar yükselttiklerini dile getirdi.

Genç girişimcilerin ise sıfır faizli kredi limitini 100 bin Türk lirasından 300 bin Türk lirasına yükseltirken diğer bir müjde de yaş şartı için getirildi. Genç girişimciler için yaş sınırını ise yükseltildi. Yaş sınırı 30'dan 35'e çıkartıldığı dile getirildi. Halkbank tarafından kredi kullanıp da takibe düşen esnafların ise 6 aya kadar geri ödemesiz olmak üzere 36 aya kadar vadeli %4 faizli kredi ile borcunu tasfiye imkanı sağladıklarını ifade etti.