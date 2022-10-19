Borçlar siliniyor! Borcu olanlara güzel haber

Devlet tarafından ödeme güçlüğü çeken kişilere nefes aldıracak destek paketleri geldi. Yeni yıla doğru devlet ödeme güçlüğü çeken, kara listeye alınan, ya da yersiz ödeme borcu çıkan kişiler için af, yapılandırma ya da borçların silinme kararı alındı. İşte merak edilen detaylar siz değerli okurlarımız için haberimizde yer alıyor.

Ödenmemiş çek, senet borçları ile, kredi kartı borcunu ödeyemeyip kart borcundan dolayı yüzünden kara listeye alınan yaklaşık 10 milyon kişiye sicil affı getiren yasa teklifi ile gelecek yıl 2023 Temmuz ayına kadar borçlarını ödeyen ta da borçlarını yapılandıran kişiler kara listeden çıkıyor. Teklifle çalışanlar için getirilen vergi istisnalarının maliyeti hesaplandı. Sicil affı paketi neyi içeriyor? Evde bakım yardımından faydalananlar kişiler için yersiz ödeme borcu silinecek.

9 Milyon Dosya Temizleniyor

İcra takibi haciz de olan 2 bin Türk lirası ve altında olan borçların tasfiyesine ilişkin olarak 9 milyon alacak dosyanın her birinin bin 500 Türk lirası olması halinde icra takibinden vazgeçilmesi nedeni ile vazgeçilecek icra tahsil harcı miktarı 615 milyon Türk lirası olacak. GSM şirketlerinin düzenleme kapsamında 1 milyar Türk lirası alacağı olduğu varsayıldığında bu tutarın 'i olan 180 milyon Türk lirası, bu şirketlere, ödemeleri gereken hazine paylarından mahsup edilerek iade işlemi gerçekleştirilecek. Evrensel hizmet katkı payı ödemesi yapan kuruluşların 100 milyon Türk lira alacaktan vazgeçilme halinde de 1 milyon Türk lirası maliyet oluşabilecek. Varlık yönetim şirketleri tarafından takip edilen 2 bin 500 Türk lirasına kadar olan borçlar ise 892 bin 866 kişinin borç yükü tasfiye edilecek. Hazine tarafından 15 Ağustos 2022 itibari ile borçlu bazında anapara toplamı 832 milyon 642 bin Türk lirasının % 50'si olan 416.3 milyon lira ödenerek borçlar tasfiye edilmesi sağlanacak.

Evde Bakımda Yersiz Ödeme Borçları Siliniyor

Evde bakım yardımından faydalanan kişilere yapılan yersiz ödemeler sebebi ile borç çıkarılan, ancak ödeme gücü olmayan yaklaşık 18 bin vatandaşın yaklaşık 200 milyon Türk lira borcu siliniyor.

Kur Korumalı da Vergi Maliyeti

Sunulan yasa teklifi ile kur korumalı mevduat uygulamasının süresi ise 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması düşünülüyor. Etki analizine göre, kur korumalı mevduat uygulaması kapsamında başlangıcından itibaren vergi istisnasının tutarı ise 18.8 milyar Türk lirası oldu. Konuya ilişkin düzenleme kapsamında 1 milyar doları kur korumalı mevduat hesabına dönüştürülmesinin ise 6 aylık vergisel maliyeti yaklaşık 300 milyon Türk lirası olarak hesaplandı. Yapılan yasa ile yurtdışında çalışan inşaat işçilerinin ücretleri de gelir vergisinden istisna olarak tutulması kararı aldı. Düzenlemenin yaklaşık olarak 20 bin işçiyi ilgilendirdiği ön görülürken gelir vergisi tutarının da 1.8 milyar Türk Lirası olduğu tahmin ediliyor. Etki analizinde sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde ise ek olarak 10 bin kişilik istihdam imkanı yaratabileceği ifade edildi.