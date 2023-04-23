7500 TL Ödeme Haberi Geldi: Dar Gelirli Herkes Başvurabilir: Aile Yardımı Ödemeleri Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı sonrasında dar gelirli aileleri sevindirecek bir duyuru yaptı. Hane başına 7500 TL karşılıksız ve geri ödemesiz devlet yardımı verilecek. Bu yardımı almak için tek şart, hane içindeki kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması. İhtiyaç sahibi, dar gelirli, emekli, asgari ücretli, işsiz ve ev hanımı olan herkes bu yardımı alabilecek.

Mayıs ayı aile yardımı ödemelerine ilişkin olarak Aile Bakanlığı yeni bir duyuru daha yaptı. Başvurular e-Devlet üzerinden ya da SYDV'lerden yapılabilecek. Başvuru için son tarih ise 30 Nisan 2023 olarak belirlendi. Ayrıca, ailelerin hane gelirine göre belirlenen ödeme miktarı 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Anaokulu veya ana sınıfına giden aileler de ayrıca çocuk destek bileşeni alabilecekler. Bu bileşen için ödeme miktarı 350 TL ile 650 TL arasında değişiyor.

Aile Bakanlığı'nın bu yeni yardımı tam 12 ay boyunca verilecek ve ödemeler PTT üzerinden TC kimlik kartıyla yapılacak. Bu yardımla birlikte dar gelirli ailelerin maddi sıkıntılarının bir nebze de olsa hafifleyeceği düşünülüyor. Başvuruların hızla yapılması önem arz ediyor.

Aile Yardımı Başvuruları Başladı: İşte Şartlar ve Detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ramazan Bayramı sonrası yeni bir sosyal yardım programı başlatıyor. Bu program kapsamında dar gelirli, ihtiyaç sahibi, emekli, asgari ücretli, işsiz ve ev hanımlarına hane başına 7500 TL karşılıksız ve geri ödemesiz yardım yapılacak. Bakanlık, bayramdan hemen sonra başlayacak olan bu yardım için tek bir şart koymuş: Gelir kriteri. Hane içinde kişi başına düşen gelir, asgari ücretin üçte birinden az olan herkes bu yardımdan faydalanabilecek.

Aile Bakanlığı ayrıca, Mayıs ayında yapılacak olan aile yardımı ödemelerine ilişkin de yeni bir duyuru yaptı. Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yapılabilecek. Ödemeler, hane gelirine göre belirleniyor ve en az 850 TL, en çok 1250 TL olarak yapılabiliyor. Anaokulu ya da ana sınıfına giden ailelere ise her ay 350 TL ile 650 TL arasında çocuk destek bileşeni verilecek. Bu yardım programı, Bakanlığın tam 12 ay boyunca sürdüreceği bir destek programıdır.

Bu programdan faydalanmak isteyenlerin son başvuru tarihi 30 Nisan 2023'tür. Başvuru yaparken gelir kriterlerine uygun olmak gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az ise, dar gelirli, ihtiyaç sahibi, emekli, asgari ücretli, işsiz ve ev hanımları bu yardımdan yararlanabilirler. Ödemeler ise PTT üzerinden TC kimlik kartıyla yapılmaktadır.

Aile Bakanlığı'nın başlattığı bu sosyal yardım programı, milyonlarca kişi için büyük bir destek olacaktır. Başvuru şartlarına uygun olan herkesin bu yardımlardan faydalanması mümkün olacaktır.