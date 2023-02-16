Halkbank bankamatik kartı kullanmanız durumunda ödeme verecek: 74000 TL'ye kadar belgesiz olacak

Halkbank, üzerinde hesabı olan vatandaşlar için müjdeli haber verilirken, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler, 24 ay vadeli 74000 TL ödeme verileceği açıklandı. Halkbank üzerinden kredi başvurularınızı gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz bu kredilerden faydalanacak olan tüm vatandaşlara 3 ay ertelemeli 24 ay vadeli kredi ödemesi en düşük faiz oranları ile birlikte verilecektir. Devlet bankaları arasında en çok tercih edilen bankaların başında gelen Halkbank, yapmış olduğu bu kredi kampanyasında özellikle, başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan vatandaşlara uygun faizlerle ödemeler, gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Devlet destekli, faiz oranları ile birlikte kredi kullanabileceğiniz bu kampanyada sadece bireysel müşterilere, emekli olmaları durumunda ve uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olmaları durumunda kredi ödemeleri verilmesi için talimat gelmiştir.

Halkbank Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirmek istiyorsanız, banka müşterisi olmanız durumunda, Halkbank, mobil uygulaması kullanmanız sizin için daha iyi olacaktır. Halkbank Mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde kullanabileceğiniz kredilerde kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar hemen aynı gün içinde ödeme alabiliyor.

Halkbank Mobil uygulaması üzerinden kredi almak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz internet şifresini veya müşteri hizmetleri numarasını arayarak şifre oluşturabilirsiniz.

Halkbank kredi başvurusunu gerçekleştirecek olan vatandaşların banka müşterisi olmaması durumunda da şubelere giderek veya bankanın internet sitesine girerek buradan kredi başvurularını gerçekleştirebilecekleri bir kampanya mevcuttur. Emekli olan vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden alacakları, ihtiyaç kredileri şartlarına uygun olmaları durumunda hemen aynı gün içinde verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak da kullandırılacaktır.