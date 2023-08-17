Belirli birikimi bulunanlar, hayalindeki araca kavuşmak için gün sayanlar nakite ihtiyaç duyduğu vakit ihtiyacını Halkbank ile gideriyor. Bireysel müşterilere özel sunulan araç kredisi teklisi 48 ay vade ile esnek geri ödeme planı oluşturularak değerlendirilebilir. Halkbank araç satışının durma noktasına geldiği, piyasalardaki fiyatların günden güne arttığı dönemde sunduğu kredi teklifi ile vatandaşın bütçesini destekliyor.

Halkbank artan taksitli veya azalan taksitli iki farklı ödeme planı ile erteleme seçeneği de sunuyor. Kredi taksitleri gelire göre belirlenebiliyor. İlk taksite özel iki ay erteleme seçeneği ile 100.000 TL kredi tutarı Halkbank şubelerine gelerek veya online başvuru ile kısa sürede değerlendirilebilir.

HALKBANK 100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Halkbank sıfır kilometre ve ikinci el taşıt kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler öncelikle müşteri hesabı oluşturmalıdır. Online platform üzerinden görüntülü görüşme yolu ile hesap başvurusunda bulunan ve onay alan her kullanıcı kredi başvurusunda bulunabilir. Online uygulama ya da en yakındaki Halkbank şubesine gelerek 100.000 TL taşıt kredisi başvurusu yapılabilir.

HALKBANK 100 BİN TL TAŞIT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Halkbank taşıt kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler 400 bin TL'ye kadar olan tüm taşıtlar için 48 ay vade fırsatını kullanabiliyor. Kredi tahsis ücreti, yıllık maliyet oranı, kredi vadesi ve kredi taksit tutarına yönelik tüm bilgiler aşağıda sunulan geri ödeme tablosundan incelenebilir:

Sıfır kilometre taşıt kredisi için:

Kredi tutarı: 100.000 TL

Kredi vade süresi: 48 ay

Kredi faiz oranı %2,69

Kredi tahsis ücreti 575 TL

Kredi aylık taksit tutarı 4.328,36 TL

İkinci el taşıt kredisi için: