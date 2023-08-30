Araç fiyatlarındaki son artışlar taşıt kredilerine olan ilgiyi artırdı. Yüksek faizli kredilerden uzak duran vatandaş soluğu Halkbank’ta aldı. Kamu bankası güvencesi altında kredi kullanmak isteyen vatandaşlara bankadan 300 bin TL veriliyor. İşte detaylar.

Türkiye'de son yıllarda otomobil satın almak isteyenlerin taşıt kredisi taleplerinde gözle görülür bir artış yaşanıyor. Birçok kişi yeni bir araba almak istiyor ancak bütçeleri buna yetmiyor. Bu maddi açığı kapatmak için de bankalardan taşıt kredisi talebinde bulunuyorlar. En avantajlı taşıt kredisi seçeneklerini sunan bankalar arasında Halkbank öne çıkıyor. Peki, Halkbank'ın taşıt kredisi kampanyası tam olarak neleri kapsıyor?

BDDK’DAN YENİ SINIRLAMA

Halkbank, sıfır kilometre araç satın almak isteyen müşterilerine taşıt kredisi sunarak destek olmaya devam etmektedir. Ancak bu krediler BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından belirlenen belirli sınırlamalara tabidir. Bankaların bu sınırlamalara uyması büyük önem taşıyor. Sıfır kilometre araçların fiyatları arttıkça, taşıt kredisi faiz oranları da giderek daha önemli hale geldi.

Sıfır kilometre araçların fiyatlarını incelediğimizde ortalama bir aracın 1 milyon TL civarında olduğunu görüyoruz. Halkbank'ın 1 milyon TL değerindeki sıfır kilometre bir araç için kullandırabileceği kredi miktarı BDDK'nın yönetmelikleri ile belirlenmiştir. Bu düzenlemelere göre araç değerinin en fazla yüzde 30'u kredilendirilebiliyor, yani 1 milyon TL'lik bir araç için en fazla 300 bin TL kredi alınabiliyor. Ayrıca kredi vadesi de 24 ayı geçemiyor. Dolayısıyla Halkbank, fatura değeri 1 milyon TL olan bir araç için 24 ay vadeli 300 bin TL taşıt kredisi sunabiliyor. Bu kredi tutarı aşılamıyor. 700 bin TL nakit parası olan müşteriler Halkbank'tan 300 bin TL taşıt kredisi çekerek arzu ettikleri sıfır kilometre aracı satın alabiliyor.

HALKBANK 300 BİN TL KREDİ İÇİN ÖDEME TABLOSU

Halkbank'tan taşıt kredisi kullanmayı tercih edenler aylık yüzde 2,54 gibi rekabetçi bir faiz oranıyla karşılaşıyorlar. Bu faiz oranı ile 24 ay vadeli 300 bin TL taşıt kredisi kullanıldığında aylık taksit tutarı 18.295 TL oluyor.