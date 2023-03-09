13 Milyon Emeklinin Beklediği Haberi Cumhurbaşkanı İmzaladı, Emekli Maaş Hesaplarınıza Ek Ödemeler Olacak, Anında Ödeme

13 milyon emeklinin beklemiş olduğu yeni haber ile birlikte nakit kredi kullanacak olan emeklilere Cumhurbaşkanı tarafından onay verildi ve uygun faizlerle ödem eler gerdireceği açıklandı. emekli maaş hesabınız üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak için kamu bankaları üzerinden başlatılacak olan bu kampanyalarda uygun faizlerle ödemeler hızlı bir şekilde sizin hesaplarınıza yatırılarak kullandırılmaktadır. 13 milyon emeklinin kendi emekli maaşı hesabı üzerinden gerçekleştirebileceği bu kampanyalardan faydalanabilmeleri için maaş müşterileri olmaları gerekmektedir. emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hemen ödeme alabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank konu ile ilgili yapmış oldukları açıklamalarda kendi bankasından emekli maaşı alıp Daha önce bu bankadan emekli kredisi kullanıp düzenli ödemeler yapan tüm vatandaşları 50.000 TL'ye kadar daha ödemeler vereceğini açıkladı. 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gelir belgesiz olarak hem banka şubeleri üzerinden hemde bankaların internet şubeleri üzerinden işlem yapmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine giderek kimliğinizle birlikte kendi maaş almış olduğunuz banka üzerinden bireysel müşteri sizlere destek olacak ve ne kadar kredi onayı aldığınızı görecektir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine ilk defa maaş taşıyarak Kredi kullanacak olan vatandaşlar ise maaş taşıma işlemlerini yaptıktan ve ilk maaşını bu bankalardan çektikten sonra banka şubesinden banka İnternet şubesinden veya bankanın internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunun yapabilir ön onay almaları durumunda da kredi kullanabilmektedir.