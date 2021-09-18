Halkbank 500.000 TL'ye Kadar Yeni Çıkan Yasaya Göre Borç Kapatma Kredisi Verecek, Tüm Borçlar Kapatılacak

Halkbank 500 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu. Halkbank üzerinden 500 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde anında 36 ay vadeli 500 bin TL ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. 500 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyasına katılmak isteyenler Halk bank şubelerine giderek buradan tüm banka borçlarını kapatmak istediklerini söyleyebilirler. Halkbank yapmış olduğu bu duyuruda ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda hemen onay vereceğini duyurdu. Halkbank emekliye ve çalışana verdiği bu krediler de ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınız ile birlikte diğer bankadaki olan ipotekli kredi borcunu da kapatacaktır.

Halkbank 500 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Halkbank üzerinden 500 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi almak istiyorsanız en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte gidebilirsiniz. Halkbank 500 bin TL'ye kadar yapmış olduğu kredi kampanyasında banka şubesi üzerinden başvuru yapan müşterilere genel müdürlük tarafından onay verecektir. 500 bin TL'ye kadar yapılacak olan bu Kredi başvurusunda ne kadar borcunuz varsa o kadar kredi kullanabilirsiniz. Halkbank resmi internet sitesi üzerinden veya bankanın sms kredi servisinden borç kapatma kredisi için başvuru yapamayacaksınız. Halkbank vermiş olduğu bu kredi de bazı şartlara uygun olmanızı isteyecektir.

Halkbank 500.000 TL borç kapatma kredisi kampanyası başvurusu şartları nelerdir?

Halkbank üzerinden 500 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişiler 18 yaşından büyük olmalı ve düzenli bir geliri olması gerekiyor. Halkbank borç kapatma kredisi alacaksınız bankaların güncel olan borçları kapatacağını da bilmemiz gerekiyor. Halkbank daha önce icralık olan ve avukatlık olan borçlarınız için borç kapatma kredisi vermemektedir.

Halkbank üzerinden 50.000 TL ve üzerinde yeni çıkan yasaya göre 24 ay vade ile işlem yapabileceksiniz. Halkbank 50.000 TL ve üzerinde kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu bankadan alınması şartı vardır. Halkbank 500 bin TL'ye kadar borç kapatma kredisi vereceği müşterilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda en az 12 aydır aynı işyerinde sigortalı olarak çalışıyor olmasını da isteyecektir.