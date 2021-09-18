Çocuk Başına Ödeme Yapılıyor, PTT, Kamu Bankaları Duyurdu, Okul ve Kırtasiye İhtiyaçları Sorun Olmaktan Çıkıyor

Yeni bir ödeme haberi son dakika olarak basına yansıtıldı. Her çocuk için 1.250 TL ve üzerinde bir ödeme gerçekleştirilecek. Bu ödemeleri PTT ve kamu bankaları gerçekleştirilecek Bu ödemeler ile birlikte okul ve kırtasiye ihtiyaçları sorun olmaktan çıkacak. Okulların açılması ile birlikte ön plana çıkan kırtasiye ve okul masraflar birçok vatandaşı zor durumda bırakıyor. Zor anlarında devlet bu gibi kişilere destek çıkarak, ihtiyaç sahibi olan bütün ailelere 1.250 TL ve üzeri ödeme gerçekleştiriyor.

Kırtasiye ve okul masraflarını gidermek için 1.250 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar için gerekli açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada çocuk başına 1.250 TL ödeme yapılacağı bilgisini basına açıkladı. Maddi durumları iyi olmayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bu yardım yapılacaktır. Bu yardımlardan faydalanmak için başvuru yapmak gerekiyor.

Okul İhtiyaçları İçin Her Çocuğa 1.250 TL Ödeme

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre her çocuk için 1.250 TL SED ödemesi yapılacak. Yapılan bu ödemeler ile okul ihtiyaçları giderilecek. Eylül ayından itibaren başlayan ödemelerden faydalanabilmek için kişinin ihtiyaç sahibi olması gerekiyor. Bu kalemde toplamda 170 milyon TL ödenek hazırlandı. İhtiyaç sahibi ailelerin tamamına dağıtılacaktır. 15 Eylül tarihi itibari ile başvuru yapan ve onay alan herkes bu tutarlardan faydalanabilecek. Bu tutarları ihtiyaç sahibi aileler PTT ve kamu bankaları üzerinden alabilecekler.

Başvurusu Nasıl Yapılır?

SED başvurusu yapmak isteyen ihtiyaç sahibi kişiler, bağlı bulundukları il veya ilçedeki Sosyal Hizmet Müdürlüklerine, Sosyal Yardımlaşma Müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekir. Başvuruda ilgili kişiden bazı belgeler istenebilir. Bu belgeler dilekçe, TC kimlik kartı, sağlık raporudur. Bu evraklar ile başvuru yapılarak bu destekten faydalanılabilir. Bunun yanı sıra okula giden öğrencilerin diğer masraflarını karşılamaları için her ay sosyal yardım da alınabilir.