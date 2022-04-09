Halkbank 350 bin TL ev almak isteyenlere şartsız bir şekilde nakit verecek

Halkbank'ta 350.000 TL Tutarında Konut Kredisinin Maliyet Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Konut kredisi çekerek hayalini kurduğu konutun sahibi olmak isteyen vatandaşlar, kamu bankaları ile özel bankaların sundukları konut kredi faiz tutarları ile maliyet hesaplamalarını yakından takip ediyor. Kamu bankası Halk Bankasından 350.000 TL tutarında konut kredisini çekilmesi sonrasında nasıl bir maliyet tablosu ile karşılaşacağını merak eden vatandaşlar için bu haberimizi hazırladık.

Halkbank Tarafından Sunulan Konut Kredisi Kampanyasının Detayları Nelerdir?

Halkbank tarafından tüketicilere sunulan konut kredisi kampanyası ile ilgili müşterilere sağlanan avantajlar açıklandı. Buna göre konut kredisi alacak vatandaşlarda aylık yüzde 1.20 oranından faiz uygulanacak. Özel bankalar içerisinde ise 350 bin TL konut kredisi çekilmesi durumunda çok daha fazla bir faiz oranının uygulandığını söylememiz gerekiyor. Halkbank konut kredisi çekmek oldukça avantajlıdır diyebiliriz.

Halk Bankası'nın konut kredisini seçilmesi açısından tercih eden vatandaşlar, 120 aylık vade seçeneği şeklinde Kredi çekebiliyor. Müşteriler, kullandıkları konut kredilerinin 10 yıllık bir vali eşliğinde bütçelerini zorlamadan taksit ödemelerini geri yapabiliyor.

Halkbank 350 Bin TL Konut Kredisi Faiz Maliyeti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Halk Bankasından 120 aylık vade seçeneği şeklinde 350 bin TL'lik bir konut kredisinin çekilmesi durumunda aylık yüzde 1.20 oranında faiz uygulanacağını yukarıda belirtmiştik. Çekilen bu kredinin aylık taksitleri ise 5518 TL olacak şekilde hesaplanırken toplam maliyet 662 bin TL olacak şekilde hesaplanıyor.