Emekli Ekim Ayında 500 TL Zam Alacak, Gece Haberi Geldi, Son Dakika Duyurusu!

Emekliye son dakika müjdesi Ekim ayından önce geldi. Ekim ayında artacak olan ek ödeme miktarları ile emekli maaşları en az 500 TL zamlı ödenecek. Düzenlemenin hayata geçmesi için ise sayılı günler var.

Tüm emeklilere gelen müjdeli haber, son dakika olarak paylaşıldı. SSK, SGK, Bağ-kur ve memur emeklilerine Ekim ayında 500 TL zam geldi. Emekliyi 2021 yılı içerisindeki bayram ikramiyesi, banka promosyonları ve Temmuz zammı ile rahatlatan haberlere bir yenisi daha eklendi. Emeklilere verilen bu güzel haber ile, emeklilerin yüzü Ekim ayında da gülmeye devam edecek. Çünkü emeklilere kurumu fark etmeksizin zam yapılacak ve emekli maaşları en az 500 TL düzeyinde artacak.

Üstelik bu son dakika zam haberi tüm emeklilere uygulanacak. Yani SSK, SGK Bağ-kur ve memur emeklisi ayırt edilmeyerek Ekim ayında hepsine en az 500 TL zam verilecek. Milyonlarca emekliye verilen bu müjdeli haber ile emeklinin cebi Ekim ayında da rahatlayacak. Hem intibak yasası hem de seyyanen uygulanacak olan zam ile emekli maaşları çok ciddi düzeyde iyileştirilmiş olacak.

Türkiye Emekliler Derneği olarak TÜED Başkanı Kazım Ergün’ün yaptığı açıklamada belirtilen zorlu şartlarda yaşayan emekliler için çalışmaların umut vaat edici düzeyde sürdüğünü söyledi.

Ekim Ayında Emekliye Verilen Ek Ödemeler Artıyor

Milyonlarca zamlı maaş alabilmek için Ekim ayını bekliyor. Çünkü Ekim ayında memur emeklileri maaşlarını ek ödeme tutarları ile alacak ve bu ek ödemeler de zamlı olarak emeklilerin hesaplarına yatacak. Milyonlarca SSK, SGK Bağ-kur ve memur emeklisi son düzenlemeye göre ise seyyanen zam alacak. En az 500 TL tutarında yapılacak zam, Ekim ayı maaşlarına yansıtılacak. Bu yıl bayram ikramiyesi, banka promosyonu ve Temmuz zammı ile oldukça bereketli bir sene geçiren emekliler, özellikle ek ödeme ile daha rahat bir ay geçindirme şansını elde etmiş olacak.

En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücret Düzeyinde Olacak mı?

TÜED Başkanı Kazım Ergün, dernekleri adına bütün emeklileri ilgilendiren intibak düzenlemesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile 2000 senesi öncesi ile 2000 sonrası emekliler arasında olan maaş farkı giderilecek. TÜED Başkanı Ergün, emekli maaşları arasındaki bu fark için, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taleplerini ilettiklerini açıklarken ayrıca en düşük emekli maaş seviyesinin de asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini dile getirdi.