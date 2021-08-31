Bebekler Hakkında Bilinmesi Gereken Gerçekler!

Anneyle babanın tepkilerinin bebeklerin beyin gelişimini etkilediği bilgisine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Bebek beyninin gelişim döneminde anne ile babasının tepkilerini kullanacak bir şekilde oluştuğu öğrenildi. Uzmanlar ise konu hakkında açıklamalarda bulundu ve ebeveynlerin yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarına derhal cevap vererek beyin gelişimine destek verebileceklerini ifade etti.

Anneyle babalarının yüz ifadelerini taklit eden bebekler, bu şekilde duygu oluşmasına da katkı sağlamaktadır. Doğumdan sonra hızlı bir şekilde büyüme gösteren insan beyninin gelişimi 20'li yaşların ortasına kadar devam etmektedir. Bebekler 1 yaşına geldiği zaman beyin ölçüsünün %60’ına kadar ulaşılır ve anaokulu zamanı geldiğinde ise beyin tam ölçüsüne ulaşmış demektir.

Yetişkin beyinlerine oranla bebek beyinlerinde çok daha fazla nöronal bağlantı olduğu bilinen bir gerçektir. Bunun yanı sıra, bebeklerin beyninde bulunan kısıtlayıcı sınır taşıyıcısı sayısının da düşük olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında elde edilen sonuçlara göre ise bebeklerin gerçeklik algısı yetişkinlere göre daha çok dağınık olmaktadır.

Anlık olarak odaklanan bebekler odaklandıkları zaman dikkat çekmek amacı ile ses çıkarır. Bununla birlikte bebekler tarafından yetişkinlere ses vasıtası ile verilen işaretler öğrenmeye hazır olduklarını da gösterir.

Bebeklerin yapmış olduğu her tepkiye karşılık verilmesi ise bebeklerin ilgisini kaybetmesine ve onların sıkılmasına neden olabilmektedir. Konu hakkında yapılan araştırmalara göre bebeklerin sesli uyarılarına yüzde seksen oranında karşılık verilmesinin dil gelişimini hızlandırdığı sonucuna ulaşılmıştır.

Sosyal etkileşimin de yapılan son araştırmalara göre bebeğin dil gelişimi için gerekli olduğu kanıtlanmıştır. Bebekler ile oyun oynamak onların dil gelişimini destekleyen bir durum olmaktadır. Bunun yanı sıra, bebeklerin kolaylıkla yorulabildiği de unutulmaması gereken bir durumdur ve bu şekilde bir durumda ihtiyaçları olan tek şey rahatlamak olacaktır.