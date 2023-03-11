Haktan Zavlak Tam İstediği Bir Proje İle Karşı Karşıya

Ünlü oyuncu Ahmet Haktan Zavlak son zamanlarda yer almış olduğu projelerle birçok dikkati üzerine çeken genç oyuncular arasında yerini alıyor. 2019 yıllarında bir aile hikâyesi dizisi ile izleyenler karşısında geçen ünlü oyuncu yasak elma dizisinde canlandırmış olduğu erim karakteri ile de büyük beğeni toplamıştı.

Dijital platformlarda yayınlanan yeşil çay isimli bir projede yer alan ünlü oyuncu oğlum dizisinde de Tarık karakteri ile izleyenlerle buluştu ve yaz döneminde yayınlanan tozlu yaka dizesi ile de kariyer basamaklarını bir bir tırmanmaya devam etmişti. Tozlu yaka dizisi 26 bölüm izleyenlerle bir oluşturulmuştu ve bu dizide çağrı karakterini Haktan Zavlak canlandırıyordu. Tozlu yaka dizisiyle birlikte çok büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

Haktan Zavlak Ömer Dizisiyle Karşımızda

Ünlü ve genç oyuncu günümüzde Ömer dizisi ile izleyenler karşısında bulunuyor. Türkiye’nin en çok sevilen ve beğenilen kanalları arasında yerini alan Star TV ekranlarında bu sezonun çok farklı projelerinden biri olan Ömer dizisi güçlü hikâyesi ile birlikte yoluna koşar adımlarla devam ediyor. Ünlü ve genç oyuncu Haktan Zavlak projeye katıldığı Yaman karakteriyle birlikte yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Ömer gibi duyguların çok yüksek olduğu ve izleyenlerin de duygusal zamanlar yaşadığı bir dram hikâyesinde yer alması da oyuncu için çok büyük bir mesleki tecrübe oluyor. Hayatın çeşitli zorluklarıyla mücadele eden bir genç adam olan yaman öfkesini kontrol altına almaya çok zorluk çeken birisi olarak izleyenlerle buluşuyor. Yaşamış olduğu zor hayat ile günümüzdeki gençlere örnek gösterilebilecek bir rolde yer alması da ünlü oyuncu Haktan Zavlak’ ın takdirini kazanmasına sebep oluyor.

Günümüzün Türkiye’sindeki gençlerin yaşamış olduğu en büyük bunalımlar gelecek sorunları ile birlikte birçok zorluklarla yüz yüze gelme konusundaki durumların işlenmesi Ömer dizisinin bu karakterinin çok sevilmesine sebep olan etkenlerin başında geliyor. Ömer dizisi adeta genç olan insanların sorunlarına değinirken onlarla büyük bir empati içinde girerek başarılarını kazanmaya devam ediyor.