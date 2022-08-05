Hakime Hanım Dizisinin Adı “Benim Mutlu Ailem” Oldu

Geçtiğimiz sezon sonlarına doğru ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Hakim dizisi büyük hazırlıklar ve çeşitli iddialar ile yayın hayatına başlamıştı. Çok etkili bir oyuncu kadrosu ve ünlü isimlerle seyirci karşısına çıkan hakim isimli televizyon dizisi projesi Your Honor isimli ABD projesinden uyarlanmıştı. Hasibe Eren, Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur, Ebru Özkan, Burcu Kara, Eslem Akar ve Seda Akman gibi birbirinden usta ismin bir araya geldiği Hakim dizisi senaryo noktasında ise bazı problemler yaşamış ve ilerleyen haftalarda ise bir grup izleyicisini kaybetmişti.

Bir projeden uyarlama olarak yayınlanan diziden seyirci kitlesi çok fazla etkilenemedi ve proje de bu durum sonucunda düşük reyting oranları alarak hayal kırıklığına uğrattı. Kanal büyük bir beklenti ile ekrana taşıdığı dizi sonucunda hüsran yaşadı ve sonunda dizi final yaparak yayın hayatını sonlandırdı. Yayın ömrü kısa olan Hakim dizisi 10. bölümde final bölümünü yayınlayarak seyirci grubuna veda etti.

Uyarlama olarak ekran hayatına başlayan dizi elde ettiği düşük reyting oranları sonucunda seyirci kitlesini yeterince etkileyemediğini gözler önüne serdi ve 10. bölümde final bölümünü ATV ekranlarında yayınlayarak yayın hayatını sonlandırdı. Kanal büyük beklentilere rağmen diziyle vedalaşma durumunda kaldı ve Hakim dizisi oldukça kısa ömürlü bir proje olarak adından söz ettirdi. Hakim dizisinin final yaparak izleyici kitlesine veda etmesi ardından yeni sezonda ATV ekranlarında yeniden bir hukuk dizisinin yayınlanacağı bilgisi öğrenildi. Dizinin isminin Hakime Hanım olacağı açıklanırken usta oyuncu Vahide Perçin’in de bir buçuk senelik bir ara sonrasında tekrardan ekranlara döneceği ile ilgili yorumlar yapıldı.

Daha sonra söz konusu dizi Hakime Hanım ismini proje hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı ve dizinin isim değişikliğine gittiği öğrenildi. Hakime Hanım dizisinin isminin Benim Mutlu Ailem şeklinde değiştirildiği iddiası öne sürülürken konu hakkında detaylar da merak konusu oldu. Usta oyuncu Vahide Perçin bir süre önce Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almış ve etkileyici bir oyunculuk performansı sergileyerek adından söz ettirmişti. Söz konusu dizi projesinde sergilediği güçlü oyunculuk performans sonrasında tekrardan setlere dönmesi ile sevenlerini mutlu eden ünlü oyuncu Vahide Perçin, yeni projesi ile merak içerisinde bekleniyor.

Hukuk temalı diziler her ne kadar son dönemlerde popüler olsa da bu dizilerin tutması için çok sağlam bir hikaye gerekiyor. Sema Ergenekon Yargı dizisinin senaryosunu yazarken büyük emekler vermiş ve yaklaşık 2 sene boyunca hazırlıklar yapmıştı. Başarılı senarist Sema Ergenekon hikayenin oldukça başarılı olması sonucunda projenin tutabileceğini de kanıtladı. Büyük bir çıkışa imza atan Yargı dizisi daha sonra ekranlardaki hukuk temalı dizlerin de artış göstermesine neden oldu.

Bu tür dizilere yeni sezonda ATV bir yenisini daha ekleyecek ve Vahide Perçin yeni projesi ile ekranlarda yer alacak. Fakat eski adı Hakime Hanım ve yeni adı Benim Mutlu Ailem olan dizinin yayın ömrünün kısa olmasından da endişe duyuluyor. Dizi hakkında oyuncu değişikliği yapıldığı ve dizinin genel konseptine yönelik bazı düzenlemelerin gerçekleştiği açığa çıktı. oyuncu kadrosundan Cem Davran'ın ayrıldığı ve yerine Mustafa Uğurlu gibi çok tecrübeli bir oyuncunun geldiği açıklanmıştı.