Son dakika Vakıfbank haberi! Emekliye 70.000 TL ödeme yapılacak

Emekli maaşı hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte sizler de hızlı bir şekilde nakit kullanabilecek ve emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden almanız durumunda 70.000 TL ihtiyaç kredisi ve borç transferi kredisi kullanabileceksiniz. Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 50.000 TL'ye kadar kredi verilirken 70.000 Kredi kullanacak olan kişiler sadece 24 ay vadeli olarak kredi alabilmektedir.

Emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden almanız durumunda sizlere destek kredisi olarak verilecek bu kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlandırılarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. 1.90 faiz oranlarından yararlanarak emekli kredisi kullanabilecek ve diğer bankadaki olan güncel kart borçlarınız ile birlikte Kredi borçlarınızı da kapatabileceksiniz.

VakıfBank emekli kredisi

Emekli kredileri her bankaya göre değişiklik göstermeye devam ediyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirecek Vakıfbank üzerinden kredi kullanabilecek 36 ay vadeye kadar almış olduğunuz bu kredilerde Kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli 50.000 TL kredi imkanı internet bankacılığı uygulaması üzerinden de kullandırılacaktır.

Vakıfbank genel olarak maaşın 20 katına kadar kredi imkanı sağlarken emekli maaşını kendi bankasına taşıyarak Kredi kullanacak olan kişilere maaşlarının 15 katına kadar kredi verir ve diğer bankadaki olan tüm borçlarını kapatmak kaydı ile bu krediyi onay verir. Vakıfbank şubelerinden Vakıfbank internet sitesi üzerinden kredi başvurunuzu yapabilirsiniz.

Emekli maaşı haricinde sigortalı olarak çalışan vatandaşların son iş yerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda da Vakıfbank bu kişilere Kredi imkanı sağlamaktadır. Banka kredi puanı sıfır olan vatandaşlar içinde yapılan kampanyada 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz.