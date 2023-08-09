HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan; memur, kamu işçisi maaşları ve asgari ücret konusunda açıklama yaptı. Arslan, kamu işçilerinin maaşını yüksek bulanları, eleştiren ifadeler kullandı. Arslan, 12-13 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını ifade etti. Bu kişilerin aldıkları maaşın bir bölümünü işverene iade ettiğini söyledi. Arslan, tüm emekçilerin şartlarının iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

HAK – İŞ’e bağlı Hizmet İş Sendikası Başkanlar Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yavru Vatan ile dayanışma için toplantılarının bazılarını burada yapacaklarını belirtti. Mahmut Arslan yaptığı konuşma sırasında memur sendikalarını eleştirdi.

“BİZ HİÇ KİMSENİN ÜCRETİ FAZLA DEMEYİZ”

Arslan, 2 milyon dolayında sendikalı işçi olduğunu belirtti. Arslan, 1 milyon işçinin toplu sözleşmesinin yapıldığını belirtti. Arslan, asgari ücretle çalışan sayısını 12-13 milyon olarak ifade etti. Milyonlarca işçinin asgari ücret bile alamadığını, aldıkları ücretin bir bölümünü işverene iade ettiğini söyledi.

Arslan, kimsenin ücretine fazla demediklerini belirtti. Arslan, sözlerine şu şekilde devam etti: “Efendim, işçinin maaşına erişmeyi hedefliyoruz. Ayıptır ayıp. Sen kendi hedefini koy, daha yükseğini iste. Bütün emekçilerin daha fazla ücret almasını destekliyoruz. Kendi üyelerimiz için de insanca onurlu bir şekilde yaşayacak ücret talep ediyoruz” dedi.

“ENFLASYON, YOKSULLUĞU ARTIRIYOR”

Mahmut Arslan, enflasyonun yoksulluğu artırdığını söyledi. Aynı zamanda ücretle çalışanların milli gelirden aldığı payın azaldığına vurgu yaptı. Arslan, Temmuz ayında yapılan zammın yüzde onluk kısmının enflasyon nedeniyle gittiğini ifade etti.

Arslan, Kamu Çerçeve Protokolü’nün belediye ve belediyeye bağlı şirketlerde de uygulanması gerektiğini belirtti. Arslan, eski Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in tekliflerini olumlu karşıladığını söyledi. Ancak Bilgin’den sonra bürokratlarda aynı kararlılık olmadığını ifade etti. Arslan, belediyelerin çalışanların hakkını vermesi gerektiğine de değindi.