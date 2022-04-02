Hak Grupları, Rohingyalı Kadını Myanmar'a Sınır Dışı Ettiği İçin Hindistan'ı Eleştirdi

36 yaşındaki Rohingyalı bir kadının Hintli yetkililer tarafından sınır dışı edilmesi ve Rohingyalı mültecilerin Hindistan yönetimindeki Keşmir'de yeni gözaltına alınması, Yeni Delhi'nin mültecileri zorla geri göndermesini "insan hayatını ve uluslararası hukuku acımasızca hiçe saymak" olarak nitelendiren insan hakları grupları tarafından eleştiriliyor.

Jammu kentinden 100'den fazla Rohingyalı mülteciyle birlikte 6 Mart 2021'de gözaltına alınan 36 yaşındaki Hasina Begum, 22 Mart'ta Myanmar'a sınır dışı edildi.

Hindistan, 2017'den bu yana, mültecilerin zulümle karşılaşabilecekleri yerlere sınır dışı edilmemesi gerektiğini belirten yeniden yapılanma ilkesini ihlal ederek, hak gruplarına göre 16 Rohingyalı mülteciyi Myanmar'a geri sınır dışı etti.

Hindistan'ın çöküşü, ABD'nin Myanmar ordusunun uzun süredir anavatanlarında zulümle karşı karşıya kalan Rohingyalara karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işlediğini söylemesinden iki haftadan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Uluslararası Af Örgütü Cuma günü yaptığı açıklamada, "Hintli yetkililer Rohingya Müslümanlarının Myanmar'da yüzleşmek zorunda kaldıkları insan hakları ihlallerinin çok iyi farkındalar ve onları kaderlerine terk etmek çirkin." dedi.

Hasina, bir yıldan uzun bir süre üç çocuğundan, sekiz ve 12 yaşlarındaki iki kızından ve 14 yaşındaki oğlundan ayrı kaldı. Şimdi, yeniden bir araya gelme umutları tükendi.

Begum'un kocası 39 yaşındaki Ali Johar, 2012 yılında Rohingya'daki zulümden kaçan 200'den fazla kişiyle birlikte yaşadığı Jammu'daki bir kamptan El Cezire'ye verdiği demeçte, "Çocuklar o zamandan beri ağlıyor." dedi.

"Ben de çocuklarımın annelerine olan özlemini görünce ağladıkça umutsuzlaştım. Onu özlüyorlar. Onlara ne diyeceğimi bilmiyorum," diyor Johar.

'Dini azınlıklara karşı ayrımcı politikalar'

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Güney Asya direktörü Meenakshi Ganguly yaptığı açıklamada şunlarısöyledi: "Hindistan hükümeti, rohingyalı bir kadını zorla Myanmar'a geri döndürürken, çocuklarından ayrı ve ciddi bir risk altındayken hiçbir şey kazanamuyor."

Ganguly, Hindistan hükümetinin "zulüm riski nedeniyle" tüm Rohingya'nın Myanmar'a sınır dışı edilmesini durdurması gerektiğini söyledi.

"Hint makamları, başta Müslümanlar olmak üzere dini azınlıklara karşı giderek daha fazla ayrımcı politikalar benimsiyor ve Rohingya'ya yönelik politikaları bu bağnazlığı yansıtıyor gibi görünüyor."

Gözaltı ve sınır dışı edilme, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) hükümetinin Rohingyalı mültecilere "yasadışı göçmen" oldukları gerekçesiyle yaptığı baskının bir parçası.

Güneydeki Jammu kentindeki polis, geçen yıl 6 Mart'ta Begum da dahil olmak üzere 155 Rohingyalı mülteciyi gözaltına aldı. Kathua bölgesinde bir nezarethaneye dönüştürülmüş bir alt hapishaneye gönderildiler.

Johar, geçen yıl mülteci kamplarındaki polis baskını başladığında, kendilerine koronavirüs testi ve doğrulama sürecine gitmeleri gerektiğinin söylendiğini, ancak bunun uzun bir gözaltı olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

"Geçen yıldan beri çocuklar ayda bir gidip onu görürlerdi. Ayrıca bazen bir telefon görüşmesi yapmasına izin verilirdi. Çocuklar onun sesini duyardı. Ama şimdi nerede olduğunu bilmiyoruz? Ölü mü, diri mi?" Johar dedi ki.

"Ondan haber yok. Tecavüze uğrayabileceğinden, Myanmar'da öldürülebileceğinden korkuyoruz." diyen Johar, tüm aile üyelerinin Hindistan'da UNHCR'ye kayıtlı mülteciler olduğunu da sözlerine ekledi.

İlk başta çocuklarıyla ilgili haberleri gizlemiş olsa da, eşinin gözaltı haberinin Jammu'daki kamplara dağılmış 5.000'den fazla mülteci arasında sınır dışı edilme korkularına yol açması nedeniyle diğer insanlardan öğrendiklerini söyledi.

2012'de Myanmar'daki askeri baskından kaçan Johar, "Çocuklar kamptan ne zaman çıksalar, onlara annelerinden bahsediliyor." dedi.

"Buraya kalıcı yaşamak için gelmedik. Myanmar'daki durum düzeldiğinde geri döneceğiz." dedi.