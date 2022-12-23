Ya herro ya merro! Fiat yeni kampanyasıyla rakiplerine hodri meydan dedi! Bu fiyat daha da gelmez

Fiat yeni kampanyasıyla rakiplerine hodri meydan dedi! Bu fiyat daha da gelmez... Ya herro ya merro! Fiat Aralık ayı fiyat listesinin güncellenmesi tamamladı. Ülkemizde çokça satışı yapılan en çok tercih edilen otomobil markalarının başında gelen Fiat marka otomobiller sevilen modeller arasında inanılmaz bir kampanyaya sahip buna bağlı olarak Fiat 30 bin lira birden fiyat düştü. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen Fiat markasını tercih edenler için sevindirici bir haber.

Fiat Modellerinde İndirim

Dünya üzerinde tüm ülkelerde yaşanan birden fazla kriz ekonomiye vurdu. Ekonominin de bu hale gelmesinden dolayı araç fiyatlarında da zam üstüne zam yaşandı. zamlanan otomobil fiyatları da aynı zamanda dudak uçuklatmaya devam ediyor Kimi otomobil markaları için aynı zamanda zam üstüne zam yaparken kimi modellerde tüketicisine çeşitli fırsatlar ve indirimler sunmaya devam ediyor.

Fiat markası da bu zorlu süreçte sürücüleri için el uzatan markaların arasında yer almaya devam ediyor. Hepimizin bildiği araçlardan birisi olan ve aynı zamanda da her ayın başında otomobil fiyatları güncellenmektedir. Bizlerde her gün sizler için sunduğumuz otomobil markaları ve modellerinin arasında Fiat modeller hakkında yeni bir güncelleme olursa yine sizler için haberimizin detayında sunacağız.

Fiat marka modellerinde yaşanan indirim sıfır yeni araç alacakları sevindirecek gibi görünüyor.

Fiat Yeni Egea Sedan 2022 Aralık Sıfır Araç Fiyat Listesi

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 364.900 TL'den satılıyor

Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel Plus Paketli 379.500 TL'den satılıyor

Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 515.900 TL'den satılıyor

Fiat Egea Easy 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel Plus Paketli 532.400 TL'den satılıyor

Fiat Egea Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT 622.900 TL'den satılıyor

Fiat Egea Easy 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 673.900 TL'den satılıyor

Fiat Egea Urban 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 391.900 TL'den satılıyor

Fiat Egea Urban 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 548.900 TL'den satılıyor

Fiat Egea Urban 1.6 Multijet 130 HP Dizel Manuel 615.900 TL'den satılıyor

Fiat Egea Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT 657.900 TL'den satılıyor

Fiat Egea Urban 1.5 T4 MHEV 130 HP AT 698.900 TL'den satılıyor

Fiat Egea Lounge 1.4 Fire 95 HP Benzin Manuel 453.900 TL'den satılıyor

Fiat Egea Lounge 1.3 Multijet 95 HP Dizel Manuel 615.900 TL'den satılıyor

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