Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından yeni kurulan kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'i resmen atamıştı. Bakanlıktaki devir teslim töreninde Şimşek, Türkiye'nin acilen rasyonel bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini vurguladı. Şimşek, özellikle makro finansal istikrara odaklanarak, arzu edilen refah seviyesine ulaşmak için kurallara dayalı bir Türk ekonomisi oluşturmanın önemini vurguladı.

Merkez Bankası'nın politika faizini 750 baz puan gibi yüksek bir oranda artırmasının ardından, dolar ve avronun değerindeki dalgalanmalar devam etmektedir. İşte güncel piyasalarda son durum.

DOLARIN ATEŞİ SÖNMEDİ

Merkez Bankası 22 Haziran'daki seçim sonrası ilk toplantısında politika faizini 650 baz puanlık önemli bir artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükselterek önemli bir adım atmıştır. Şaşırtıcı bir şekilde, bu karara rağmen döviz kuru tırmanmaya başladı. Sonuç olarak, 20 Temmuz'da yapılan bir sonraki toplantıda faiz oranı 250 baz puan daha artırılarak yüzde 17,5'e yükseltildi. Merkez Bankası'nın 24 Ağustos'taki toplantısında ise 750 baz puanlık önemli bir artış daha yapılarak politika faizi daha önce görülmemiş bir şekilde yüzde 25'e yükseltilmiştir.

Ayrıca, doğal gaz fiyatlarının hesaplama dışı bırakılması nedeniyle TÜİK yıllık enflasyonun endişe verici seviyelerde olduğunu bildirmiştir. Haziran ayında yüzde 38,21 olarak gerçekleşen enflasyon oranı Temmuz ayında yüzde 47,83'e, Ağustos ayında ise yüzde 58,94'e fırlamıştır. İşçi sınıfının karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukları gidermek amacıyla asgari ücretin 11.402 liraya yükseltilmesine karar verilmiş ve Temmuz ayında geçici bir artış uygulanmıştır. Hükümet bu tedbirleri uygulayarak ve istikrara öncelik vererek Türkiye ekonomisini daha müreffeh ve sürdürülebilir bir geleceğe doğru yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

15 EYLÜL 2023 CUMA 1 DOLAR KAÇ TL?

Doların önlemez yükselişi devam ederken yatırımcılar 15 Eylül Cuma gününün dolar ve euro fiyatlarını merak etmeye başladı. İşte güncel fiyatlar.

Haftaya 26,75 TL'den başlayan dolar kuru bugün itibariyle 26,94 TL'ye ulaşmış durumda. Benzer şekilde haftaya 28,79 TL'den başlayan euro da şu sıralar 28,71 TL'den işlem görüyor.