Haftanın Beklenen İndirim Başladı! Bim, A101 ve Şok Aktüel Ürünler Kataloğunda Bu Hafta Yok Yok!

Haftanın Beklenen İndirim Başladı! Bim, A101 ve Aktüel Ürünler Kataloğunda Bu Hafta Yok Yok!

Güncel 20.12.2022 - 11:00 20.12.2022 - 11:27 Samet Coskun
Haftanın Beklenen İndirim Başladı! Bim, A101 ve Şok Aktüel Ürünler Kataloğunda Bu Hafta Yok Yok!

19 - 25  Aralık 2022 haftasının beklenen indirimleri belli oldu. Türkiye'nin en büyük market zincileri olan BİM, A101 ve ŞOK bu haftaki aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Bu fırsatlar kaçmaz! Haber24'ün özel çalışması üç büyük marketin indirime giren tüm ürünlerini sizler için hazırladık: İşte indirimi başlayan ürünler:

Bu haftaki Aralık 2022 BİM Aktüel İndirim Kataloğu:

23 Aralık Cuma'dan itibaren leopar desenli ve gold (altın) ürünlerin satışı başlıyor.

23-aralik-bim-indirim-katalogu

20 Aralık Salı'dan itibaren Temizlik ve Hijyen Ürünleri:
20-aralik-bim-temizlik-urunleri
 

20 Aralık Salı Bim Haftanın Önerileri:

20-aralik-bim-haftanin-urunleri

23 Aralık Cuma'dan İtibaren İndirimdeki Teknolojik Ürünler:

23-aralik-bim-teknoloji-indirimi

Bim Haftanın Ürünleri Yiyecek ve İçecek:

20-aralik-bim-yiyecek-ve-icecek-indirimleri

Bim Mutfak Eşyları ve Giysiler:

bim-muftak-ve-giysi-indrimleri

Bim'de Nostalji Polosmart Atari 249 TL

4/1-a, 4/1-b, 4/1-c'li işçiye daha fazla maaş alma hakkı! Otomatik olarak tanımlanıyor, kaçıranın hakkı yanıyor!

4/1-a, 4/1-b, 4/1-c'li işçiye daha fazla maaş alma hakkı! Otomatik olarak tanımlanıyor, kaçıranın hakkı yanıyor!

bim-polosmart-atari-indirimi

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını ve Aldın Aldın Etiketli Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

A101'den yapacağınız 10 TL ve üzeri alışverilerde geçerli indirimler:

a101-10-tl-ve-uzeri-alisveriste-gecerli-indirimler

22 Aralık 2022 A101 Aldın Aldın İndirimleri:

Tv ve Cep Telefonu Fırsatları

22-aralik-a101-aldin-aldin-firsatlari

A101 Teknoloji ve Küçük Ev Aletleri İndirimi:

22-aralik-a101-aldin-aldin-firsatlari-kucuk-ev-aletleri

A101  Aldın Aldın Mutfak Gereçleri:

22-aralik-a101-aldin-aldin-firsatlari-mutfak-aletleri

A101  Aldın Aldın Beyaz Eşya İndirimi:

22-aralik-a101-aldin-aldin-firsatlari-beyaz-esya

A101  Aldın Aldın Mobilya ve Masa Takımı İndirimi:

22-aralik-a101-aldin-aldin-firsatlari-mobilya-ve-masa-takimi

A101  Aldın Aldın Yılbaşı ve Eğlence Paketleri

22-aralik-a101-aldin-aldin-firsatlari-yilbasi

ŞOK İndirimli Ürünler ve Aktüel Kataloğunu buradan inceleyebilirsiniz.

Şok Yılbaşı ve Eğlence Paketleri

sok-yilbasi-eglence-paketleri

ŞOK Çarşamba Fırsatları

sok-carsamba-firsatlari

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ŞOK Haftanın İndirimleri:

sok-haftanin-indirimleri

ŞOK Bu Hafta 25 TL Ve Üzeri Alışverişlerinizde Geçerli İndirimler:

sok-haftanin-indirimleri-2

Şok Bu Hafta Manav Reyonu İndirimleri:

sok-meyve-indirimleri

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