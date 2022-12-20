Haftanın Beklenen İndirim Başladı! Bim, A101 ve Şok Aktüel Ürünler Kataloğunda Bu Hafta Yok Yok!

19 - 25 Aralık 2022 haftasının beklenen indirimleri belli oldu. Türkiye'nin en büyük market zincileri olan BİM, A101 ve ŞOK bu haftaki aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Bu fırsatlar kaçmaz! Haber24'ün özel çalışması üç büyük marketin indirime giren tüm ürünlerini sizler için hazırladık: İşte indirimi başlayan ürünler:

Bu haftaki Aralık 2022 BİM Aktüel İndirim Kataloğu:

23 Aralık Cuma'dan itibaren leopar desenli ve gold (altın) ürünlerin satışı başlıyor.

20 Aralık Salı'dan itibaren Temizlik ve Hijyen Ürünleri:





20 Aralık Salı Bim Haftanın Önerileri:

23 Aralık Cuma'dan İtibaren İndirimdeki Teknolojik Ürünler:

Bim Haftanın Ürünleri Yiyecek ve İçecek:

Bim Mutfak Eşyları ve Giysiler:

Bim'de Nostalji Polosmart Atari 249 TL

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını ve Aldın Aldın Etiketli Ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

A101'den yapacağınız 10 TL ve üzeri alışverilerde geçerli indirimler:

22 Aralık 2022 A101 Aldın Aldın İndirimleri:

Tv ve Cep Telefonu Fırsatları

A101 Teknoloji ve Küçük Ev Aletleri İndirimi:

A101 Aldın Aldın Mutfak Gereçleri:

A101 Aldın Aldın Beyaz Eşya İndirimi:

A101 Aldın Aldın Mobilya ve Masa Takımı İndirimi:

A101 Aldın Aldın Yılbaşı ve Eğlence Paketleri

ŞOK İndirimli Ürünler ve Aktüel Kataloğunu buradan inceleyebilirsiniz.

Şok Yılbaşı ve Eğlence Paketleri

ŞOK Çarşamba Fırsatları

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ŞOK Haftanın İndirimleri:

ŞOK Bu Hafta 25 TL Ve Üzeri Alışverişlerinizde Geçerli İndirimler:

Şok Bu Hafta Manav Reyonu İndirimleri: