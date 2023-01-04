10000 20000 30000 ve 40000 TL ödeme için bankalar harekete geçti! Kefilsiz ve belgesiz ödeme alınacak! 

Bankalar üzerinden kefilsiz ve belgesiz olarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, ocak ayı kampanyaları yayınlandı. Hem kamu bankaları üzerinden hem de özel bankalar üzerinden başlatılan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemeleri verilerek uygun faizlerle kredi kullandırılacak. 40000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde işlemlerinizi gerçekleştirerek, bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi imkanından faydalanabilirsiniz.

GARANTİ BANKASI

Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, banka müşterisi olması durumunda garanti mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusunda bulunabilir. Garanti mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 36 ay vadeli kredi ödemesi verilmektedir. Garanti Bankası, mobil uygulaması üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirerek, işlem yapmak isteyen vatandaşlara düşük faizli ve kefilsiz olarak kredi kullanabilmektedir.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile birlikte kredi alacak olan tüm vatandaşlara banka müşterisi olması durumunda, Ziraat Mobil uygulaması üzerinden 7 24 kredi ödemesi düşük faizli verilmektedir. Ziraat Bankası internet sitesi üzerinden ve banka şubeleri üzerinden de bireysel tüketici kredisi başvurularınızı gerçekleştirerek, dilediğiniz zaman bu bankadan düşük faizli kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin bireysel müşteriler olmaları durumunda gelir durumuna ve kredi notuna bakılarak, onay verilmektedir.

TEB BANKASI

Teb Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa TC kimlik numarasına 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeleri ile birlikte kefilsiz kredi onay alıp almadıklarını öğrenebilmektedir. TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler aynı zamanda mobil uygulama banka şubesi müşteri hizmetleri numarası ve bankanın kendi ATM'si üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilir.