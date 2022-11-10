Hafsanur Sancaktutan ve Aytaç Şaşmaz’ın Darmaduman Partnerliği

Fox TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Darmaduman dizisi 2 bölümü izleyenlerle bu hafta buluştu. Darmaduman dizisinde 2 bölümün yayınlanması ile birlikte dizide beklenen büyük reyting oranlarına her ne kadar ulaşılamasa da devamlı izleyen bir izleyici kitlesi yakalandı. Darmaduman dizisi özellikle genç yaşlardaki kitlelere ve ünlü isimleri bir araya getirmiş olan Bu proje başrolde çok ünlü oyuncuları bir arada tutuyor. Oynayan oyuncuların başında Hafsanur Sancaktutan ve Mert Yazıcıoğlu gibi isimlerin yanında Aslıhan Malbora Aytaç Şaşmaz gibi oyuncuların da olması genç kitle tarafından sıkı bir şekilde takip edilmesine sebep oluyor.

Perşembe Akşamları Yayımlanan Darmaduman Dizisi

Perşembe akşamları özellikle genç kitle tarafından izlenen Darmaduman dizisindeki oyuncular başarılarıyla dikkat çekiyor. 90’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde televizyon dünyasına damgasını vuran Beverly Hills dizisinin Türkiye uyarlaması olan darmaduman dizisi reyting rekorları kırma ümidi ile yayımlanmıştı. Ancak şu zamana kadar 2 bölümü izleyenlerle buluşan dizide beklenen reyting rekoruna ulaşılamadı. Dizinin 3 kategoride ilk 10 listenin içinde bulunamaması diziyle ilgili Fox TV kanalına bir miktar düşündürüyor.

Perşembe akşamları izleyenlerle buluşan Mahkûm dizisinin final yapıp yerine ay yapım imzalı olan darmaduman dizisinin yerine gelmesi dizide hareketlendirmeye sebebiyet vermedi. Ancak darmaduman dizisinin ileride reyting alması için ekip ümitli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Dizide oynayan çiftler ise şimdiden çok konuşulmaktadır. Henüz 2 bölümü yayınlanan ve aşk hikâyelerinin şu an için karmaşık düzende olması sebebiyle ilerleyen bölümlerinde Evren ile Ece Kerem ile derinin aşkının daha bir şekilde netlik kazanması da beklenen bir durum.

Dizide Aytaç Şaşmaz Evren Karakterini Oynarken Yeni imajı ile İzleyenlerin Beğenisini Toplamayı Başarıyor.

Dizide Evren karakterinin yanı sıra Hafsanur Sancaktutan’ da derin karakterine hayat veriyor ve bu ikisi izleyenler tarafından çok yakıştırılıyor. Evren ve derinin uzun yıllara dayanan dostlukları ve ilk başta onları sevgili olarak anlaşılmasına sebep olan izleyiciler tarafından merakla ilerleyen bölümlerde neler olduğu bekleniyor. Bu ikilinin aralarındaki ilişkinin netlik kazanması ise yeni bölümde ortaya çıkacağı gözlemleniyor.