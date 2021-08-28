Neslişah Alkoçlar’dan Eşi Engin Altan Düzyatan’a Aşk Dolu Sözler

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ile evliliklerinin 7. yıldönümünü kutlayan ünlü isim Neslişah Alkoçlar, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı. Eşi Engin Altan Düzyatan’a “sevgilim” şeklinde hitap eden Alkoçlar, eşinin hayatının en güzel anlarını doldurduğunu ve yeni hikayelerini sabırsızlıkla beklediğini yazdı. Eşine karşı adeta aşkını dile getiren Neslişah Alkoçlar, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımları ile dikkatleri üzerinde topladı.

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti 2014 senesinde nikah masasına oturmuş ve dünyaevine girerek sevenlerini mutlu etmişti. Evliliklerinde 7 seneyi geride bırakan ünlü çiftin daha sonra Alara ve Emir Aras isminde çocukları da olmuştu. Yıldönümlerini sosyal medya hesaplarından kutlayan ünlü çift, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı ve isimlerinden söz ettirdi.

Bir süredir mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten ünlü isim Neslişah Alkoçlar, eşi Engin Altan Düzyatan ile birlikte yer aldığı fotoğrafı paylaşarak bir açıklama yazısı yazmayı da ihmal etmedi. Tanıştıkları günü hatırladığını ifade eden ünlü isim, evlilik teklifi aldığı zamanı, çocuklarını kucaklarına aldığı anı ve tarif edilemez mutluluk halini anlattı. Başarılı oyuncuyu çok sevdiğini ifade eden Neslişah Alkoçlar, aşk dolu sözleri ile adından söz ettirdi.

Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan ise 4,5 milyondan daha fazla takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı üzerinden eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte çekildiği farklı bir fotoğrafı yayınladı. Eşi gibi duygusal bir mesaj yazan ünlü oyuncu “nice mutlu yıllarımıza sevgilim” şeklinde ifadeler kullanarak dikkat çekti. Sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar ve romantik gönderiler ünlü ismin takipçileri tarafından çok sayıda yorum aldı ve beğeni yağmuruna tutuldu. Alara ve Emir Aras isminde iki çocuk annesi olan Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz sene Ağustos ayında da duygusal bir paylaşım yapmıştı.