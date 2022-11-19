Hadi canım dedirtti! Dacia modelleri ÖTV muafiyetli fiyat listesi bomba! Herkes alabilir

Herkes alabilir... Hadi canım dedirtti! Dacia modelleri ÖTV muafiyetli fiyat listesi bomba! Engellilerin hayat zorluklarıyla mücadele edebilmesi için devlet bu kişilere ÖTV’siz ya da ÖTV indirimli olarak araç alma imkânı tanımıştır. Birçok marka sık sık araçlarının ÖTV’siz fiyat listesini yayınlamaktadır. Bu markalardan biri olan Dacia da geçtiğimiz günlerde Duster modelinin ÖTV’siz fiyat listesini yayınladı. SUV araç seven engelliler artık bu fiyatlarla kolayca bir Duster sahibi olabilirler.

İşte Yeni Fiyatlar

4x2 özelliğine sahip Comfort paket 1.0 turbo motora sahip 90 beygir bir Duster almak isteyen engelliler 263.000 TL’ye bu araca sahip olabilirler. Eco-G paketi Turbo 1.0 motora sahip 4x2 100 beygir Dusterların fiyatı ise 276.000 TL’dir.

Daha güçlü bir motor isteyenler ise 1,3 turbo motora sahip 150 beygir çift kavramalı Comfort paketini tercih edebilirler.

Fiyatı ise 305.000 TL’dir. Blue paket 1,5 motor otomatik vites 115 beygir Dusterların fiyatları ise 304.000 TL dir. Aynı paketin 4x4 özelliğine sahip olan modelleri ise 377.000 TL’ye satılmaktadır.

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