Devletten araç fiyatlarına müdahale! 1 defaya mahsus ÖTV ödemeden otomobil alabileceksiniz!

1 defaya mahsus ÖTV ödemeden otomobil alabileceksiniz! Devletten araç fiyatlarına müdahale! Doların yükselişi ile paralel giden araç fiyatları ne yazık ki erişilmez seviyeye kadar çıktı.

Bu da araç piyasasını durgunlaştırmaya yetti. Alım satımın azalması hem araç sahiplerini hem de araç üretici ve aracılarını zorlar duruma geldi. Bunun üzerinden devletten yapılması beklenen hareket geldi.

Bir defaya Mahsus İndirim

ÖTV miktarlarında bir defaya mahsus düşürme yapılması düşünülüyor. 2015 yılında benzer bir durum yaşanmıştı.

Bunun üzerine ticari araç alım satımlarında bir kereye mahsus olmak üzere ÖTV ödemesi kaldırılmıştı.

Bu da ulaşım sektöründe görev alan kişileri bir dönem için bile olsa rahatlatmıştı. ÖTV ödemeksizin çıplak fiyata alım yapabilmişlerdi.

ÖTV miktarının yüksek oluşu sebebi ile araç sigortaları da çok büyük değerler üzerinden yapılmaya başlanılmıştır. Bu da sürücüler için büyük bir masrafa neden olmaktadır.

Birçok sürücü KASKO yaptıramaz duruma geldi. Oto satış fiyatları da neredeyse üç katına katlanmış oldu.

Bütün bunları düzeltmek için bir kereye mahsus ÖTV’siz alım satım olanağı getirilecektir.

Bu da piyasanın hareketlenmesine sebep olacak diye düşünülmektedir.

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