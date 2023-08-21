Maddi açıdan muhtaçlık seviyesinde bulunan dar gelirli aileleri bir nebze olsun ferahlatacak o yardım Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Sosyal yardım ödemesi kapsamında aylık düzenli olarak 3.191 TL ödeme yapılacak. Başvuruya dair detayların paylaşıldığı o bilgi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dışında vatandaşı maddi yönden destekleyen bir kurum olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğünün ödeme yapacağı yer alıyor.

Yakıt, barınma, gıda, kıyafet, eğitim vb.farklı ihtiyaç gruplarına yönelik oluşan maddi zorluğu gidermeyi sağlayacak Bakanlık ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan desteklerin dışında yaşanan bu gelişme ile ihtiyaç sahibi vatandaşa yeni bir destek kapısı oluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmetini sunan Vakıflar Genel Müdürlüğü konu ile ilgili resmi bir paylaşımda bulundu.

AYLIK 3.191 TL MUHTAÇLIK AYLIĞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Muhtaçlık aylığı kapsamında hayır şartları adı verilen o talebi karşılayan her vatandaş için düzenli olarak ödeme yapılıyor. Muhtaçlık aylığı ödemeleri talep edilen IBAN numarasına veya PTT şubeleri aracılığıyla kişinin hesabına aktarılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile muhtaçlık aylığından faydalanmak isteyenler; annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile %40 ve üzerinde engeli bulunan muhtaç vatandaşlar oluyor.

AYLIK 3.191 TL MUHTAÇLIK AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sosyal destek imkanı kapsamında sunulan nakti destek ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşın aylık gelire sahip olmaması, gelir getirici taşınır veya taşınmaz malı bulunmaması gerekiyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü muhtaçlık aylığı başvurusunda bulunmak isteyenlerin şahsen veya posta yolu ile başvuru formunu doldurarak imzalaması yeterli oluyor. Herhangi bir engeli bulunanların sağlık raporunu başvuru evrakının içine eklemesi gerekiyor.