Haber verildi, Emekli maaşı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan emekliler dikkat! Nakit istiyor musunuz?

Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan kişilere duyuru paylaşıldı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte emekli maaş hesapları üzerinden diledikleri zaman kullanabilecekleri ve istedikleri zamanda borçlarını kapatabilecekleri bir kampanya hazırlandı. 2023 yılı içerisinde başvurularını gerçekleştirerek bankalar üzerinden kredi ve Kredi kartı kullanmak isteyen tüm emeklilere öncelikli olarak kamu bankaları destek vereceğini duyurdu. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz kampanyalarda Ziraat Bankası başta olmak üzere diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve halkbank'ta sizlere emekli maaşlarını kendi bankasına taşıması durumunda kredi ödemesi gerçekleştirecektir.

Emekli maaş hesapları üzerinden başvuru gerçekleştirerek kredi ödemesi olacak olan tüm vatandaşlar emekli maaşına hangi banka üzerinden alıyorsa o bankanın banka şubesine kimliğiyle birlikte giderek gelir belgesiz ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilmektedirler. Emekli maaşı hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirecek kredi alabileceğiniz ve onaylanacak olan bu tutarları kredi olarak hesabınıza yatırabileceğiniz kampanyalara katılmak istiyorsunuz size en yakındanka şubesine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar başvuru yapmak istiyorlarsa mobil uygulamalar üzerinden de 7 gün 24 saat Kredi başvurusunda bulunabiliyor ve istedikleri zaman bu hesabı onaylanan tutarı kendi banka IBAN numarasına yatırabiliyor. Emekli maaşı da bu bankalardan alan kişilerin 10.000 TL üzerinde maaş almaları durumunda ise banka 5000 TL'ye kadar emekli promosyonu imkanı sağlamaktadır.