Haber Saati! Emeklilere EK Ödeme ve Nakit Ödeme ile ilgili duyuru yapıldı! Başvuru yapan emekli alıyor

Emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan yeni nakit ödeme kampanyasında ek ödemeleriyle ilgili ve nakit ödemelerle ilgili duyurular paylaşıldı. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte sizlerde kamu bankaları üzerinden alabileceğiniz bu kampanyalara katılarak nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirerek 3 ay ertelemeli krediler kullanabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurularda, nakit kredi kullanacak olan kişilerin belirtilen politikalar dahilinde kredi ödemeleri hemen aynı gün içinde yapılarak hesaplarınızı ödeme olarak gönderilmektedir.

Emekli olan ve maaş müşterisi olan tüm vatandaşlar ağacın ihtiyacı olmaları durumunda başvurularını gerçekleştirebilmeleri için uygun faiz oranları ile birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirecek ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak, hemen aynı gün içinde kullandırılacak.

BAŞVURU

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden başlatılan kampanya katılacak olan tüm vatandaşların emekli maaş hesapları üzerinden başvuruları, banka şubeleri üzerinden yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank, Halk Bank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için huzurlu şekilde işlem yapılacak ve onaylanan bu krediler, hesaplara yatırılarak kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu bu kampanyada, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlar için destek kredisi ödemesi vererek, aynı zamanda yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi imkanı da sağlamaktadır.

BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden eğer borç kapatma kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden işlemlerinizi hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarımıza yatırarak hemen aynı gün içinde kullanabileceksiniz. diğer bankalardaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatarak nakit ihtiyacınızın olması durumunda kamu bankaları üzerinden alabileceğiniz 50000 TL kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.