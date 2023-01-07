Haber: Bankanızda Paranız Varsa Bu Haber Sizi İlgilendiriyor!

Bankada hesabı bulunan herkesi ilgilendiriyor. Bankada hesabı bulunan herkesin hesabına ödeme yapılacak. Kolay bir şeklide gelir elde etmeniz mümkün görünüyor. Uzmanlar konu ile ilgili açıklamaları yaptı.

Şayet bankada paranız var ise yatırım yapmak amacı ile uygun fırsat ayağınıza geldi. Riske girmeden vadeli mevduat hesabınız ile gelir elde edebilirsiniz. Hiç yorulmadan ve çalışmadan risksiz bir şekilde 800 liraya yakın gelir elde edebilirsiniz. Sadece 50 bin lira finansmanı olan vatandaşlar değil 5 ile 10 bin lira parası olan vatandaşlar da faiz kazancı ile gelir elde edebilir. Günlük olarak her gün gelir elde edebilirsiniz.

Bankada Parası Olan Herkes Gelir Elde Edebilir

Milyonlarca kişinin farklı bankalarda hesabı bulunuyor. Yatırım amaçlı herkes bankadan hesap açıyor. Risk almadan kazanç elde etmek için kişiler en uygun yol olarak mevduat hesabını tercih ediyor. Merkez Bankası tarafından uygulanan sıkılaştırma politikası dolayısı ile banka faizlerinin getirisi oldukça yüksek.

Piyasadaki gelişmeleri yakından takip edemeyen, risksiz getiri elde etmek isteyenler için en kazançlı yol mevduat faizleri gözüküyor. Vergi indirimi uygulaması ile yatırım araçları içerisinde bulunan mevduat faizleri öne çıkıyor. Kısa vadede herkes risksiz olarak kazanç elde etmek istiyor.

Yatırım konusunda her vatandaşın beklentisi farklı oluyor. Bazıları döviz, altın ve gümüşten yana tercih kullanırken, bazıları ise kripto paralar ile borsayı tercih ediyor. Son günlerde ise bu yatırım araçlarında yaşanan iniş çıkışlar vatandaşa zarar olarak yansıyor.

Diğer yatırım araçlarında ön plana çıkan sert iniş ve çıkışlar nedeni ile vatandaşlar daha garantili olan yatırım araçlarını tercih ediyor. TL vadeli mevduat getirileri yatırımcı için risksiz ve garantili sabit getiri sağlıyor.

Vadeli mevduatı tercih eden vatandaşın yüzü gülüyor. Getirisi yılık bazda yüzde 50 ye kadar çıkıyor. Ayrıca stopaj indirimi de vatandaşın kazancını arttırmış oluyor. Cumhurbaşkanı tarafından alınan karar gereği faiz gelirinden alınan vergi için indirim yapılmıştı. Bu karara göre 1 gün ile 6 ay arasında olan vadeler için stopaj oranı yüzde 5 bandına düşürüldü. 6 ay ile 1 yıl arası vadeler için stopaj bandı yüzde 3 oranına indirildi.