Güven Duyulan İlişki Nasıl Olur, Sağlıklı İlişki Nedir?

Saygı, iletişim ve güven mutlu bir ilişkinin 3 önemli unsuru olmaktadır. Bu maddelerden en zoru ise güvendir ve geçmişte bazı hatalar bulunsa bile ümit ile inanç bulunmalıdır. Partnerinizin yanında kendiniz olmaktan çekinmiyorsanız bu ilişkinizin güvenli olduğunu gösteren bir işaret olmaktadır. Psikologlar doğal olan ve hayali olan iki farklı ilişkinin bulunduğunu vurgulamaktadır. Genellikle sosyal davranışlar çok iyi bir insan olduğunu göstermek için kullanılır ve hayali ilişkilerde yer alır. Diğer taraftan doğal ilişkilerde ise kendiniz olmaktan korkmaz ve utanmaz bir şekilde rahat davranabilirsiniz. Partneriniz doğal ilişkilerde sizin bir robot olmadığınızı bilir ve o da sizin yanınızda kendisi olmaktan çekinmez ve rahat hissederek davranır. Partneriniz doğal bir ilişkide yatakta portakal yiyebilir, düğmesi açılmış pantolonla evin içerisinde telefonla konuşarak dolaşabilir ve yine partnerlerinin bu hallerine kötü bir şekilde bakmayacağının bilincinde olur.

Uzun bir iş günlüğü geçirilmesi ardından ya da arkadaşlarınızla buluştuktan sonra eşinizle yeni bilgiler paylaşmak isteyebilir ve eve dönmeyi dört gözle bekleyebilirsiniz. Ofisinizde bulunan birinin sizi üzdüğünü eşinizden saklamaya çalışmazsınız ve detaylı bir şekilde gün paylaşımı yaparsınız. Bu durum aynı zamanda eşinizle yakın bir arkadaş gibi hissetmenizi de sağlar ve partnerinizin yaşamında neler olup bittiği ile ilgilenmek sizin için önemli olur.

Geçmişte toksik ilişkiler yaşamış ya da ebeveynlerinizle ilgili problemler geçirmiş olabilirsiniz ancak bu durumları güvenmediğiniz bir insanla paylaşmanız olası bir durum değildir. Bu durumlarda psikologlar partnerinizi kimseyle karşılaştırmamanın önemli olduğunu belirtmektedir. Tecrübelerinizi sevdiğiniz kişiyle paylaşmayı açık olmanız halinde yeni bir güven düzeyi de kazanacak duruma gelirsiniz fakat durumda bir başkasının duygularını incitmemeye dikkat etmek ve acımasızca dürüst olmamak gerekmektedir.

Partnerinizin banka kartına şifresini biliyor ve bir banka hesabını paylaşıyorsanız bu durumda ilişkinizin güven içerisinde olduğunu gösteren bir işarettir. Çiftlere göre ortak bir banka hesabını paylaşmak mutluluk ve güven verebilir çiftlerin ortak bir banka hesabı kullanması ilişkilerini bitirmeyi düşünmek yerine problemlerin üzerine gidip onları çözme olasılığını arttırmaktadır.

Yalnızca iyi duyguları değil olumsuz olan duyguları da partnerinizle paylaşmak kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacaktır. Herkesin hayatında bazı durumlarda bazı konular ters gidebilir ve bu doğal bir şeydir. Yaşanan bu durumları eşinizle tartışmaya açık bir halde olursanız bu durum eşinize ya da partnerinize güvendiğiniz anlamına gelmektedir. Partnerinizin sizi yargılamasından korkmamanız ve bu korkunun üstesinden gelmeniz ilişkiniz için büyük bir kazanç olacaktır ve bu durum kendinizi güvende hissetmenizi sağlayacaktır.

Yalnızca ev ile ilgili olan işleri değil duygusal sorumlulukları da paylaştığın zaman partneriniz ile aranızda bir güven oluşacaktır. Problemleri görmezden gelmez, yaşanan problemler ile ilgili empati gösterirseniz ve yanıldığınızı kabul ederseniz bu sağlıklı bir ilişki yaşadığınızın işareti olmaktadır. Diğer taraftan partnerinizi duygularınız için suçlamamanızda ilişkinizde çok önemli olan bir noktadır.