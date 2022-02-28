Guterres Diyaloğun Açık Kalması Gerektiğini Söyledi

Kiev ile Moskova arasındaki üst düzey görüşmeler Ukrayna-Belarus sınırında gerçekleşiyor. Her iki taraf da müzakereleri sürdürme konusunda anlaştı.

Rus topçuları Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Kharkiv'in yerleşim bölgelerini bombalayarak muhtemelen düzinelerce insanı öldürdü.

yerleşim bölgelerini bombalayarak muhtemelen düzinelerce insanı öldürdü. BM Genel Kurulu on yıllardır ilk acil toplantıyı yapıyor.

Avrupa Birliği ilk defa savaştaki bir ülkeye silah teslimatlarını ortaklaşa finanse etmeyi kabul ediyor.

Rusya, ABD ve diğer Batılı ülkelerin bir dizi yaptırımla vurmasıyla derinleşen tecrit ve ekonomik çalkantılarla karşı karşıya.

Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy önümüzdeki 24 saati Ukrayna için "çok önemli" olarak nitelendirdi.

önümüzdeki 24 saati Ukrayna için "çok önemli" olarak nitelendirdi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırı hızının yavaşlatılmış olduğunu iddia ediyor.

hızının yavaşlatılmış olduğunu iddia ediyor. Ukrayna sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, sivil ölü sayısının şu anda 14'ü çocuk olmak üzere 352 kişide olduğu belirtiliyor.

BM, 500 binden fazla kişinin Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçtığını açıkladı.

AB Ukrayna'ya silah teslimatlarını finanse etmeyi kabul etti

AB Dış Politika Sorumlusu Josep Borrell, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın Rus işgalini savuşturmasına yardımcı olmak için ilk kez üçüncü bir ülkeye silah teslimatlarını ortaklaşa finanse etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Norveç, İtalya ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi Avrupa ülkesi Ukrayna'ya silah sağlayacaklarını duyurdu.

Moskova, Ukrayna'ya ölümcül silah tedariki yapmaması konusunda uyardı

Rusya dışişleri bakanlığı, Ukrayna'ya ölümcül silah sağlayanların Rusya'nın buradaki askeri harekatı sırasında kullanılmaları durumunda sorumluluk taşıyacağını açıkladı.

Bakanlık, Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı attığı adımların sert bir karşılıksız bırakılmayacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye Karadeniz'e girişi kısıtlamaya geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna "krizinin" daha da tırmanmasını önlemek için 1936 Montrö Sözleşmesi kapsamındaki Türk Boğazları üzerindeki yetkisini kullanacağını söyledi.

Sözleşmeye göre, Türkiye bir savaş sırasında yabancı savaş gemilerinin Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'ndan geçişini durdurabilir. Ukrayna, Türkiye'den anlaşmayı uygulamasını ve Rus savaş gemilerine erişimi engellemesini istedi.

Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirmekle birlikte, ülkesinin ne Moskova ne de Kiev ile ilişkilerinden "vazgeçmeyeceğini" de söyledi.

Shell, Gazprom ortak girişimlerinin hisselerini satacak

İngiliz petrol devi Shell, Londra Menkul Kıymetler Borsası'na yaptığı açıklamada, Rusya'nın devlet petrol şirketi Gazprom ile tüm ortak girişimlerdeki hissesini satmayı planladığını duyurdu.