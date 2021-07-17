Gürleyik Şelalesi Nerede, Gürleyik Şelalesi'ne Nasıl Gidilir?

Belli bir ücret karşılığında kamp yapılabilecek bir alan olan Gürleyik Şelalesi bölgesi pek çok insan tarafından tercih edilmektedir. Yaz mevsiminde yüzlerce ziyaretçi alan bölgelerden biri olan o bölge doğa ile iç içe bulunmaktadır. Yaz mevsiminde oldukça bunaltıcı geçen sıcaklardan kurtulabilmek ve serin havanın tadını çıkarıp kamp yapma deneyimi elde etmek isteyenler için oldukça mantıklı bir tercih olan o bölge koruma altındadır. Bu sebeple Gürleyik Şelalesi bölgesinde herhangi bir güvenlik sorunu ile karşılaşma riski de oldukça düşüktür.

Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde mevcut olarak bulunmakta olan Eskişehir kentinde bulunan Gürleyik Şelalesi, Mihalıcçık isim verilen ilçede yer almaktadır. Şelale, ismini bulunmuş olduğu mahalleden alırken ilçe merkezine ise yaklaşık olarak 30 kilometrelik bir mesafede yer almaktadır. Bunun yanı sıra şehir merkezine 180 kilometre mesafede kalan Gürleyik Şelalesi yaz aylarının vazgeçilmez bir bölgesidir.

Özel araç ile bölgeye gitmeyi arzu eden ziyaretçilerin Ankara Beypazarı ve Nallıhan yolu üzerinden seyretmeleri tavsiye edilmektedir. Nallıhan Kuş Cenneti alanının içerisinde yer almakta olan Yunus Emre Türbesi yoluna dönülmesi ile beraber ve daha sonra yaklaşık olarak 30 kilometre kadar aynı yol üzerinden gidilmesi önerilmektedir. İlgili bölgelerin takip edilmesi ile beraber 30 kilometre sonrasında Gürleyik ismi verilen köye ulaşım sağlamak mümkün olacaktır.

Toplu ulaşım araçları vasıtası ile Gürleyik köyüne ulaşılabilir ve daha sonra yürüme mesafesinde bulunan Gürleyik Şelalesi'ne sorun yaşamadan ulaşılabilir. Çağımızda koruma alanı içinde bulunan Gürleyik Şelalesi doğayı seven insanların ilgi odağına gelmiş durumdadır ve yaz mevsiminde sıklıkla ziyaret edilmektedir. Yaklaşık olarak 4 ila 5 metre yükseklikten akmakta olan serin sular ile beraber ziyaretçileri yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklıklarından kurtarmaktadır. Bununla birlikte akarsuyun oluşturmuş olduğu doğal havuzlar içerisinde ziyaretçiler serinleyebilme imkânına sahip olurken Gürleyik Şelalesi alanı kapsamında piknik yapmak da olası bir durumdur.